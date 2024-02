SSN, ecco il nuovo Tavolo tecnico per l’innovazione e la digitalizzazione

Una bozza di decreto del ministero della Salute rivela un’importante integrazione nella composizione del Tavolo tecnico per l’innovazione e la digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Questo aggiornamento rappresenta un passo significativo verso l’accelerazione del processo di modernizzazione del sistema sanitario italiano. Una novità che punta a porre le basi per un’assistenza più efficiente, accessibile e conforme agli standard tecnologici attuali.

Il Tavolo tecnico, ora rafforzato da figure di spicco in vari campi, è chiamato a svolgere un ruolo cruciale nell’indirizzare le strategie di digitalizzazione e innovazione del SSN. Marco Mattei, Capo di Gabinetto, assumerà le funzioni di Coordinatore, garantendo una guida esperta e una visione strategica alle attività del gruppo. Maria Rosaria Campitiello, Capo della Segreteria tecnica del Ministro, e Giuseppe Petrella, in qualità di Segretario, affiancheranno Mattei, contribuendo con la loro profonda conoscenza del settore sanitario e delle sue esigenze.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Il tavolo vede la partecipazione di rappresentanti dell’Agenzia per l’Italia digitale, come Enrica Massella Ducci Teri, e del direttore dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR, Alessio Nardini. Partecipazioni che evidenziano l’importanza di un approccio coordinato tra le varie iniziative nazionali di digitalizzazione. Figure come Stefano Lorusso e Dora Di Francesco porteranno la loro esperienza nel campo della digitalizzazione e della statistica sanitaria.

Importante è anche l’inclusione di esperti in cybersecurity, diritto digitale e dei consumatori, come Paolo Poletti e Raffaella Grisafi, che contribuiranno a garantire che le iniziative di digitalizzazione rispettino i più alti standard di sicurezza e tutela dei dati personali. La presenza di accademici di spicco, come la Ilaria Amelia Caggiano e Roberto Basili, sottolinea l’attenzione del ministero alle ultime ricerche e sviluppi nel campo dell’informatica e del diritto.

La nuova composizione del Tavolo tecnico riflette un approccio olistico e multidisciplinare all’innovazione nel settore sanitario, unendo competenze in ambito medico, tecnologico, legale e gestionale. Questa diversità di competenze è essenziale per affrontare le sfide complesse della digitalizzazione del SSN, garantendo che le soluzioni adottate siano sostenibili, efficaci e centrate sul paziente.

Di seguito la composizione integrale del Tavolo: