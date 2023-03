Fontana vuole Bertolaso al Welfare. E lui: “Disponibile ma a certe condizioni”

Fontana non ha dubbi: è Guido Bertolaso il suo nome per l’assessorato al Welfare di Regione Lombardia. Un assessorato che vale doppio perchè ingloba la Sanità.

Fontana: “E’ lui la persona giusta”

Il governatore, da poco rieletto, vuole riconfermare l’assessore subentrato a Letizia Moratti che, a sua volta, aveva preso il posto di Giulio Gallera. Per Fontana “Bertolaso è la persona giusta”. E lo ha ribadito anche il 28 febbraio ai margini della presentazione del libro `Dodici respiri´ che racconta l’esperienza dell’Ospedale in Fiera, allestito nei padiglioni nel quartiere Portello di Milano durante la prima e più dura ondata della pandemia. Il libro è stato presentato a Palazzo delle Scintille a Milano sede del grande hub vaccinale che, sempre ieri, dopo 674 giorni e 2,4 milioni di dosi di vaccino anti-Covid somministrate, ha chiuso i battenti alla presenza di Fontana e Bertolaso.

Bertolaso: “Credo che in questi cento giorni qualche piccolo sforzo e passo in avanti lo abbiamo fatto”

Proprio Bertolaso è stato l’artefice dell’l’Ospedale in Fiera e dell’hub vaccinale delle Scintille. L’assessore si dice disponibile ma “ad alcune condizioni”: “Per quanto mi riguarda – ha dichiarato alle agenzie – credo che in questi cento giorni qualche piccolo sforzo e passo in avanti lo abbiamo fatto – ha continuato Bertolaso sempre in relazione alle liste d’attesa – ovvio che c’è ancora un grande lavoro da fare. Vedremo chi verrà dopo di me cosa vorrà fare, noi la strada l’abbiamo indicata. Si tratta di capire se si può andare avanti lungo quel percorsooppure se si vuole cambiare”.