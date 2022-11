Ecco tutti i membri della VI Commissione di Regione Sicilia

Il 23 novembre 2022 sono state costituite le Commissioni Legislative Permanenti dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS). La VI Commissione – Salute, Servizi Sociali e Sanitari, che si occupa di sistema sanitario regionale, tutela della salute, igiene, politiche sociali, volontariato e terzo settore, previdenza ed assistenza sociale – è composta da 13 consiglieri regionali.

Ecco i membri della VI Commissione di Regione Sicilia

Ne fanno parte: il presidente, Giuseppe Laccoto, docente in pensione, in attesa di adesione a un gruppo parlamentare; Giovanni Burtone del PD, cardiologo; Nicola D’Agostino, libero professionista, in attesa di adesione a un gruppo parlamentare; Antonio De Luca, avvocato, in attesa di adesione a un gruppo parlamentare; Giuseppe Galluzzo di Fratelli d’Italia, laureato in Economia aziendale internazionale; Salvatore Geraci della lista Sicilia Vera, geometra e dirigente d’azienda; Carlo Gilistro, pediatra e allergologo, in attesa di adesione a un gruppo parlamentare; Margherita Ruvolo La Rocca di Forza Italia, docente; Calogero Leanza del Pd, avvocato; Giuseppe Geremia Lombardo della lista Popolari e Autonomisti; Carmelo Pace della lista Democrazia Cristiana nuova; Stefano Pellegrino di Forza Italia, avvocato; Giuseppe Zitelli di Fratelli d’Italia.