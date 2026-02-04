Di corsa verso il futuro: il libro dedicato al progetto delle pink ambassador di Fondazione Umberto Veronesi

Quando finiscono le terapie oncologiche inizia una fase nuova, tanto desiderata quanto complessa. I controlli si diradano, il corpo è cambiato, e alla voglia di tornare alla vita si affianca spesso la paura che la malattia possa tornare. È a questo momento cruciale che è dedicato Di corsa verso il futuro, il nuovo libro di Fondazione Umberto Veronesi ETS, che racconta il progetto nazionale delle Pink Ambassador. Il volume, in libreria dal 6 marzo per Sonzogno, è pensato per sostenere le donne nel percorso di recupero fisico ed emotivo dopo il cancro, incoraggiandole ad affrontare quel “dopo” con maggiore consapevolezza e fiducia. Un percorso che unisce scienza e umanità, rigore medico e vissuti personali.

Dal 2014 il gruppo delle Pink Ambassador è cresciuto sempre di più e ad oggi si è rivelato essere una vera e propria rete di sostegno fra donne che hanno vissuto un’esperienza comune: un tumore tipicamente femminile, ossia seno, utero e ovaio. Il libro raccoglie le testimonianze di alcune di queste Pink Ambassador, donne che hanno attraversato la malattia e scelto di trasformare la propria esperienza in condivisione e supporto. Le loro storie rendono il volume uno strumento vicino e accessibile, capace di parlare a chi ha vissuto – o sta vivendo – lo stesso percorso.

Rambioli (Fondazione Umberto Veronesi ETS): “Vogliamo aiutare le donne in questa fase delicata”

“Le Pink Ambassador rappresentano una straordinaria rete di sostegno e testimonianza: donne che hanno scelto di trasformare la propria esperienza di malattia in un messaggio di forza, importanza della prevenzione e fiducia nel futuro. Con questo libro vogliamo dare voce a questo percorso collettivo e accompagnare le donne in una fase delicata, ossia quella che segue la fine delle terapie oncologiche. Un momento in cui il desiderio di riprendere in mano la propria vita e quotidianità si intreccia con nuove fragilità, e in cui è fondamentale sentirsi supportate” – spiega Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi ETS.

“Di corsa verso il futuro” riporta anche le voci autorevoli degli esperti che durante l’anno seguono le Pink Ambassador: un team composto da una nutrizionista, da una ginecologa, dal medico dello sport e da due psiconcologhe che affrontano i temi dell’attività fisica, della sana e corretta alimentazione, del supporto psicologico fino alla riscoperta dell’intimità e della socialità.

Il libro è disponibile, a partire da venerdì 6 marzo, in tutte le librerie e gli store online.