Lindgren e Accogli, nuovi ingressi ai vertici di Amgen e Chiesi

Nuovi ingressi e avvicendamenti ai piani alti di due importanti società del settore pharma: Amgen e Chiesi.

Amgen, Lauri Lindgren nuovo Presidente e Amministratore Delegato

Finlandese, 52 anni, Lindgren – Master of Science in Pharmacy all’Università di Helsinki – lavora dal 2009 in Amgen e ha maturato una esperienza diversificata in tutte le più importanti aree di attività dell’azienda, dal marketing al government affairs, ricoprendo incarichi di responsabilità in Amgen Europe e nelle filiali di Finlandia, Svezia e Austria, dove ha svolto il ruolo di General Manager da luglio 2019 a oggi.

Chiesi, Accogli il nuovo CEO

Il Gruppo biofarmaceutico internazionale orientato sulla ricerca, è lieto di annunciare Giuseppe Accogli come nuovo CEO del Gruppo. Giuseppe Accogli entrerà in Chiesi il 3 aprile prossimo, a seguito di un’ampia e accurata ricerca internazionale. Giuseppe Accogli è un Executive Leader di successo con 25 anni di esperienza internazionale nel settore med-tech in aziende rinomate e complesse come Baxter e Medtronic. Ha una solida esperienza in diverse aree (vendite, marketing, ricerca e sviluppo, fusioni e acquisizioni, strategia e innovazione di prodotto), con particolare attenzione ai mercati USA ed EMEA. La combinazione della sua esperienza, dei suoi valori e della sua determinazione lo rendono ideale per il Gruppo Chiesi.