DDL IA: le novità in ambito Sanità

Il Consiglio dei ministri si è riunito martedì 23 aprile e ha approvato un disegno di legge sull’intelligenza artificiale (conosciuto come DDL IA). Il governo chiederà al Parlamento di calendarizzare rapidamente il dibattito, rispettando le procedure di entrambe le Camere. Alcune aree di intervento sono relative all’ambito sanitario, più precisamente gli articoli 7, 8 e 9.

Il disegno di legge mira a stabilire criteri regolatori per bilanciare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie con i rischi associati al loro uso improprio, sottoutilizzo o impiego dannoso, similmente all’omologo atto continentale (IA Act). Stabilisce norme e principi che incoraggiano l’uso della tecnologia per migliorare le condizioni di vita e la coesione sociale, assicurando anche soluzioni per la gestione del rischio in modo antropocentrico. Non intende sovrapporsi al regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, approvato dal Parlamento Europeo il 13 marzo, ma vuole accompagnarlo negli ambiti del diritto interno, considerando che il regolamento UE si basa su un’architettura di rischio.

Aree di intervento

Il disegno di legge si concentra su cinque ambiti:

Strategia nazionale Autorità nazionali Azioni promozionali Tutela del diritto d’autore Sanzioni penali

Inoltre, include una delega al governo per adeguare il quadro normativo nazionale al regolamento europeo, con particolare attenzione all’alfabetizzazione e alla formazione in materia di IA, sia nei percorsi scolastici e universitari, sia per i professionisti. La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adattare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.

Modifiche rispetto alla bozza precedente

L’unica variazione è la numerazione degli articoli. Le disposizioni relative all’ambito sanitario ora sono contenute negli articoli 7, 8 e 9.

Dettagli sugli articoli 7, 8 e 9, ambito Sanità