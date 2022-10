Roadshow “Salute”, la decima tappa in programma a Como il 27 ottobre

Il nuovo appuntamento è in programma giovedì 27 ottobre, dalle 17, alla Camera di Commercio di Como.

Decima tappa per il roadshow Salute, un bene del territorio. Presidi territoriali e il futuro della sanità, promosso da Federfarma Lombardia, con il supporto organizzativo di Inrete, per raccontare la recente riforma sanitaria lombarda. Il nuovo appuntamento è in programma giovedì 27 ottobre, dalle 17, alla Camera di Commercio di Como.

Il programma

Si parte alle 17.30 con i saluti del sindaco di Como, Alessandro Rapinese, per poi procedere, alle 17.35, con gli interventi di Letizia Moratti, vice-presidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare e Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità di Regione Lombardia.

Alle 17.50 spazio all’analisi del ruolo delle farmacie nella riforma: ospiti Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, e Attilio Marcantonio, presidente di Federfarma Como.

Alle 18.10 spazio al talk: intervengono Giorgio Bozzini, Direttore UOC Urologia, ASST Lariana, Umberto Nocco, Direttore Ingegneria Clinica, Ospedale Niguarda, Franco Radaelli, Direttore UOC Gastroenterologia, Ospedale Valduce e Carlo Campana, Direttore UOC Cardiologia, Ospedale Sant’Anna. Alle 19 spazio alle parole di Alessandro Fermi, Presidente Ufficio di Presidenza Consiglio Regionale di Regione Lombardia e di Alessio Butti, Senatore.

Modera il giornalista di Michele Sada, Capo cronista de La Provincia.