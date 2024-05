Le nuove strategie per il contrasto all’obesità: a Venezia un convegno sul panorama italiano

Il 13 maggio 2024, Venezia ospiterà un importante evento al Centro Congressi San Servolo, focalizzato sul tema dell’obesità, intitolato “Obesità: percezioni, ostacoli e strategie. Il modello Italia tra scienza e politica”. L’incontro avrà inizio alle 16:00 e si prefigge di esplorare le sfide e le strategie politiche necessarie per affrontare il problema sempre più pressante dell’obesità in Italia. L’iscrizione sarà possibile in loco fino ad esaurimento posti.

L’obesità, nel nostro territorio, ha raggiunto livelli preoccupanti. Sono 6 milioni gli obesi, 23 milioni le persone in grave sovrappeso. Numeri che rendono urgente un intervento politico che garantisca protezioni sanitarie adeguate per chi ne è affetto. Fino a oggi, nonostante le gravi implicazioni sanitarie ed economiche, l’obesità non ha ricevuto l’attenzione necessaria nell’agenda politica nazionale, risultando in un sistema di protezione frammentato e inadeguato che perpetua le disuguaglianze.

Storicamente, la prevenzione e i cambiamenti nello stile di vita sono stati al centro delle politiche sanitarie, ma questi da soli non sono sufficienti per contrastare un fenomeno complesso che spesso include anche componenti genetiche e richiede interventi di diagnosi e trattamento più prossimi ai pazienti.

Ad aggravare il quadro la mancanza di strumenti significativi come l’inclusione dell’obesità nel Piano Nazionale di cronicità, standard nazionali per la gestione dell’assistenza, e piani di screening. Questa lacuna richiede una visione politica a lungo termine che prevenga l’escalation dell’obesità in una crisi sanitaria.

Recentemente, tuttavia, si nota un cambiamento di paradigma, con una nuova attenzione nei dibattiti parlamentari e proposte di legge che mirano a fornire una copertura completa dall’obesità dalla prevenzione al trattamento. Questa nuova direzione è vitale per sviluppare un piano di azione efficace e superare lo stigma sociale e clinico che spesso vede l’obesità come una condizione autoimposta piuttosto che una seria malattia cronica.

L’evento di Venezia sarà un’occasione per creare un ponte tra la comunità scientifica e le istituzioni politiche, discutendo la prevalenza dell’obesità, gli impatti economici e sanitari, e le esigenze dei pazienti. Si analizzerà l’attuale sistema di protezioni per identificare le sfide e formulare soluzioni condivise che rispondano ai bisogni medici insoddisfatti e progettino un sistema sanitario nazionale (SSN) resiliente e futuro-proof.

Infine, l’evento includerà la presentazione di un policy paper sviluppato da I-COM con contributi di esperti come il Prof. Jommi e IPSOS, con il contributo di Eli Lilly, che esaminerà i dati e l’impatto socio-economico dell’obesità in Italia come base del dibattito su proposte politiche concrete. Qui il programma completo.