Classifica ospedali Newsweek, Gemelli e Niguarda tra i migliori al mondo

L’Istituto Europeo di Oncologia, l’Istituto Nazionale Tumori, l’Istituto Clinico Humanitas, il Policlinico Gemelli e l’Ospedale Niguarda sono tra le migliori strutture sanitarie al mondo secondo l’annuale classifica stilata da Newsweek.

La selezione della prestigiosa rivista

La prestigiosa rivista, diffusa in 4 milioni di copie in tutto il mondo, ogni anno stila una ormai ben nota classifica degli ospedali di tutto il pianeta, analizzando parametri e mettendoli a punteggio. Al primo posto, si trova l’Md Anderson Cancer Center di Houston, Texas, negli Stati Uniti, seguito dal Memorial Sloan Ketterin Cancer Center.

In Italia, primo il Gemelli di Roma

Tra le strutture italiane, si posizionano positivamente, come ospedali, il Policlinico Gemelli di Roma, 38° al mondo e primo in Italia, e il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. E’ 41° nella graduatoria generale, secondo in Italia. A seguire, l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli – Fondazione G. Pascale e le Molinette di Torino.