Boom natalità nelle imprese pharma: +45% di donne con figli

“La popolazione femminile è un cardine importante del nostro settore. Non solo oltre il 43 per cento della nostra popolazione aziendale è donna, con alti picchi nei ruoli dirigenziali. Ma nel nostro settore, dove ci sono sempre piu’ imprese che si stanno certificando per la parità di genere, si registra un numero di donne con figli superiore del 45% rispetto alla media nazionale“. Lo dichiara il presidente di Farmindustria Marcello Cattani a margine del convegno ‘Per una primavera demografica’ promosso da Farmindustria oggi a Roma.

Cattani: “Gli strumenti che mettiamo in campo sono vincenti, innanzitutto la flessibilità, di luogo e di tempo”

“Per questo vogliamo sostenere la genitorialità e la parità di genere. Gli strumenti che mettiamo in campo sono vincenti, innanzitutto la flessibilità, di luogo e di tempo, ma anche i congedi, non solo femminili ma anche maschili, e azioni come il supporto psicologico. Competenze e diversità stimolano innovazione e creatività dei temi. Ne siamo convinti. E’ su questo continueremo a lavorare, non a caso il nostro modello di interazione con i sindacati è basato sull’investimento in competenze e strumenti di conciliazione tra lavoro, vita privata, famiglia e natalità.. Mandiamo un messaggio in linea con quanto sta facendo il governo – conclude Cattani -, l’Italia ha bisogno di un Pil che sia demografico e anagrafico e che il paese torni a consumare grazie alla natalita’”.