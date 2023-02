Avastin-Lucentis, la Corte d’appello francese evita la maxi multa a Novartis e Roche

La Corte d'appello di Parigi ha annullato le sanzioni inflitte nel 2020 in Francia a Roche e Novartis, per un totale di 444 milioni di euro.

La Corte d’appello di Parigi ha annullato le sanzioni inflitte nel 2020 in Francia a Roche e Novartis, per un totale di 444 milioni di euro. Le maxi-multe erano state disposte dall’autorità francese della concorrenza (Afc) per abuso di posizione dominante.