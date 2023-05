Antonio Spera (Ge Healthcare) a SDN: “Nuove sinergie tra pubblico e privato per innovare gli ospedali”

Antonio Spera: "L'edilizia e le grandi opere strutturali e infrastrutturali sono state il terreno fertile per la collaborazione tra pubblico e privato"

Il partneriato pubblico-privato è una formula perfetta per una sanità attenta all’innovazione. Ne è convinto Antonio Spera, Presidente e Amministratore Delegato GE Healthcare, intervistato a margine dell’ultima edizione di Salute Direzione Nord, tenutasi lo scorso 19 maggio.

Antonio Spera: “Non si può perdere l’occasione per nuove sinergie”

Spiega l’ad: “L’edilizia e le grandi opere strutturali e infrastrutturali sono state il terreno fertile per la collaborazione tra pubblico e privato. Non si può perdere l’occasione di nuove sinergie. Per esempio, rafforzando le tecnologie diagnostiche e terapeutiche negli ospedali. Dove sperimentare anche l’utilizzo di tecnologie digitali innovative. Il tutto attraverso una formula che permette al pubblico di sfruttare l’opportunità del privato di assumersi dei rischi nell’ottica del benessere dei pazienti”.