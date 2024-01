L’Agenas sospende la gara per la piattaforma di intelligenza artificiale in attesa di una legge sulla privacy

L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ha annunciato la sospensione, in via cautelativa e temporanea, della procedura di dialogo competitivo per il sub-investimento 1.2.2.4, finalizzato alla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per la realizzazione di una piattaforma di intelligenza artificiale a supporto dell’assistenza sanitaria primaria. L’iniziativa ha un valore complessivo di 37 milioni e 750 mila euro.

La decisione è stata presa in seguito a una richiesta di informazioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali, che ha evidenziato la mancanza di una legge specifica sull’uso dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario.

Il direttore generale dell’Agenas, Domenico Mantoan, ha commentato la sospensione della gara sottolineando l’importanza dell’iniziativa: “L’intelligenza artificiale e la telemedicina sono investimenti prioritari per l’Italia. Andremo dal ministro della salute a dire che è necessaria la legge. Credo che ci sia bisogno fra le istituzioni di un leale rapporto di collaborazione nel rispetto degli altri perché nessuno vuole prevaricare”.

L’avvocato Guido Scorza, membro del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, ha invece sottolineato la necessità di garantire il rispetto della privacy: “Ciascuno, in questa vicenda, sta facendo il proprio lavoro e lo si sta facendo, appunto, nell’interesse comune dei cittadini. Credo che, come spesso accade in questi casi, superata una fase iniziale di apparente antagonismo e contrapposizione si troverà una soluzione all’insegna del bilanciamento tra diritti”.