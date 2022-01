Walter Farris è il nuovo Presidente ADF, l’Associazione di categoria che rappresenta a livello nazionale e internazionale le aziende italiane del settore della Distribuzione Intermedia Farmaceutica. La nomina è stata votata all’unanimità nel corso del Consiglio Direttivo riunitosi il 19 gennaio e chiamato a designare il nuovo Presidente dell’associazione dopo le dimissioni per motivi personali di Alessandro Morra e una breve assunzione dell’incarico ad interim della Past-President Ornella Barra.

Morra proseguirà l’attività in ADF con l’incarico di vicepresidente insieme a Ornella Barra, Alessandro Albertini e Luca Sabelli ed ha ricevuto i ringraziamenti di tutto il consiglio ADF “per il notevole impegno personale e professionale svolto a beneficio delle Aziende associate”

Farris: “La pandemia ha reso ancora più evidente l’importanza dei distributori”

Walter Farris, romano, laureato in giurisprudenza, è in ADF dal 2003 e negli ultimi anni ha guidato la Struttura associativa come Direttore Generale per poi essere chiamato nel 2021 all’interno del Consiglio con la delega agli Affari Regionali.

Ringraziando il Consiglio ADF per la fiducia accordatagli, il neo-Presidente ha dichiarato: “La pandemia ha reso ancora più evidente l’importanza ed il valore sociale dei Distributori Intermedi Farmaceutici, che grazie a capacità, investimenti e competenze hanno assicurato sempre, anche durante il lockdown, la disponibilità di medicinali, vaccini e dispositivi medici ai cittadini”.

Farris ha proseguito: “Con la collaborazione dei Consiglieri, dei Vice-Presidenti e di tutti gli Associati, ADF continuerà a lavorare, in coerenza a quanto fatto finora, in sinergia con gli altri attori del settore portando un contributo competente e autorevole alle Istituzioni impegnate nel fronteggiare una sfida cruciale per la piena realizzazione dei progetti di salute pubblica, puntando alla piena realizzazione di un ecosistema del settore farmaceutico capace di rispondere efficacemente ai bisogni di una popolazione sempre più attenta e bisognosa di soluzioni adeguate per la cura e la tutela della salute”.

“I farma-distributori sono interlocutori cruciali delle istituzioni”

“Riteniamo sia indispensabile – ha concluso il neo-Presidente – sostenere i farma-distributori, che devono essere considerati, in un’ottica di sistema, quali interlocutori cruciali delle istituzioni soprattutto in un momento come quello attuale, in cui si pone l’esigenza di ridisegnare il Sistema Sanitario del Paese attraverso un grande slancio di modernizzazione, partendo dal rafforzamento del territorio che non può prescindere dalla tutela del settore farmaceutico di cui il nostro comparto è l’anello centrale”.