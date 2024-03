Abruzzo: quale futuro per la Sanità con Marsilio

Le recenti elezioni regionali in Abruzzo del marzo 2024 hanno segnato un momento importante per il panorama politico della regione, soprattutto per quanto riguarda il settore sanitario. Con la riconferma del presidente uscente Marco Marsilio (la prima da quando si eleggono i presidenti di regione con questo sistema) e la solidità della maggioranza di centrodestra, il settore sanitario dovrebbe proseguire la sua gestione come avvenuto negli ultimi cinque anni.

Le linee programmatiche presentate da Marsilio per il prossimo mandato pongono un forte accento sul settore sanitario, con particolare attenzione alla gestione del post Covid-19, all’integrazione dei servizi ospedalieri e territoriali, alla digitalizzazione della sanità e alla riduzione delle liste d’attesa.

Un punto di forza del programma di Marsilio è il consolidamento e potenziamento dell’Ospedale Covid a Pescara, che mira a garantire una gestione efficiente e tempestiva delle emergenze sanitarie future e si affianca alla promozione di una campagna vaccinale estesa.

Il miglioramento della rete ospedaliera e territoriale integrata è un altro pilastro del programma di Marsilio. Obiettivo: assicurare un accesso equo e tempestivo ai servizi sanitari in tutta la regione, promuovendo la sanità di prossimità e implementando percorsi di cura differenziati per pazienti gravi e cronici. L’approccio mira a rendere il sistema sanitario abruzzese più resiliente, flessibile e capace di rispondere in modo efficace alle diverse esigenze della popolazione, anche in ragione della particolare morfologia del territorio.

La digitalizzazione della sanità è un altro aspetto cruciale delle politiche sanitarie proposte dal rieletto presidente. Sono in programma investimenti nella telemedicina e l’introduzione del Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 per migliorare l’accesso alle cure e l’efficienza del sistema sanitario. Queste tecnologie non solo facilitano la gestione delle emergenze ma contribuiscono anche a modernizzare l’intero sistema sanitario, rendendolo più accessibile e reattivo.

Infine, Marsilio promette la riduzione delle liste d’attesa, l’acquisto di nuove apparecchiature mediche e il completamento dei progetti di edilizia ospedaliera in sospeso. L’assunzione di nuovo personale sanitario e sociale è inoltre prevista per garantire un’assistenza completa e di qualità ai cittadini abruzzesi.