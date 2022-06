Viaggi e vacanze nel mirino degli hacker: come difendersi

Viaggi e vacanze si avvicinano e gli hacker ne approfittano: ecco come si muovono e che cosa fare per difendersi

Attenzione ai ladri in vacanza, si sa. Di solito si pensa ai topi d’appartamento, che approfittano delle case lasciate incustodite mentre i proprietari sono in ferie. Ma non bisogna stare all’erta solo con loro. Un pericolo sempre maggiore arriva dagli hacker di tutto il mondo, che stanno intensificando le loro campagne di attacco ai dati informatici proprio con l’avvicinarsi dell’estate e dei viaggi.

Lo rivela una nuova ricerca pubblicata dalla società di sicurezza informatica Bitdefender Labs, riportata da Ansa.

Le analisi telemetriche mostrano un forte incremento di questo fenomeno proprio in questo periodo. Anzi, per la verità i primi segnali sono stati rilevati già da tempo: dallo scorso marzo infatti le attività di spam legate ai viaggi e alle vacanze sono aumentate a livello internazionale.

Hacker e vacanze: i messaggi pericolosi

Il risultato? Le caselle di posta degli utenti che si sono riempite di messaggi che spingono a cliccare su link malevoli e aprire file, nel tentativo di violare i sistemi presi di mira.

Attraverso diverse tecniche gli utenti vengono ingannati e spinti a fornire informazioni personali, credenziali e dati sulle carte di credito oppure convinti ad installare malware, per esempio tramite finti sondaggi con la promessa di regali finali.

L’Italia per ora non è troppo nel mirino. La maggior parte delle vittime al momento si trova negli Stati Uniti (37%), in Irlanda (18%), in India (12%) e nel Regno Unito (9%). Ma meglio essere preparati, perché le campagna hacker si sono costantemente intensificate nel coso delle settimane.

Quindi, fare attenzione a queste email phishing, che invitano gli utenti a scaricare malware:

comunicazioni truffa che utilizzano parole chiave legate alle vacanze estive, come finte conferme di prenotazione oppure biglietti omaggio ed offerte super vantaggiose;

compagnie aeree più popolari (Delta, American, United, Alaska) e relativo invio di messaggi “urgenti” di fatture o transazioni con carta di credito.

I filtri antispam e antimalware di Bitdefender hanno rilevato anche una campagna particolarmente pericolosa in cui i criminali, fingendosi popolari catene alberghiere internazionali e operatori turistici (come Accor Hotels, Panorama Tours, Meritus Hotels e molti altri), trasmettevano in realtà virus in grado di rubare le credenziali.

Ore di volo bonus

Come difendersi al meglio? Ecco alcuni consigli, suggeriti da LineaEDP: