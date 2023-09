Viaggi: 5 luoghi dove è già, anzi sempre Natale

Il Natale? Quando arriva, arriva. Se da un lato c’è chi si lamenta perché le prima luminarie nei negozi e per le strade cominciano ad apparire già ad ottobre, dall’altro c’è chi ama questa festività al punto da volersi godere la sua atmosfera con ancora più largo anticipo. Anzi, se possibile tutto l’anno. Quindi, se fate parte di questa seconda categoria, ecco cinque luoghi dove è già (oppure sempre) Natale, oltre naturalmente al Santa Claus Village a Rovaniemi, in Finlandia, al Circolo Polare Artico, il villaggio dove vive Babbo Natale.

Il Regno di Babbo Natale a Vetralla (Viterbo)

Innanzitutto sulle colline di Vetralla, in provincia di Viterbo, sta per riaprire le sue porte il Regno di Babbo Natale: appuntamento dal 15 settembre per tutti coloro che vogliono sentirsi come bambini, che abbiano uno o cent’anni. Tra le novità principali Lucy, la stellina del Natale, che si accende in ognuno di noi, portando entusiasmo e purità, e il mistero della magia perduta, una favola moderna legata a questa festività. Tra decorazioni natalizie ed oggetti regalo, il Regno rimarrà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato fino all’Epifania.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La storia di Babbo Natale e Mirtillo in Valsesia

Il Mirtillo Rosso Family Hotel è un albergo 4 stelle situato a Riva Valdobbia, nella regione dell’Alto Vercellese, nel cuore della Valsesia, in Italia. Una struttura nota per il suo concept unico, che celebra l’atmosfera natalizia tutto l’anno. “Christmas is state of mind”, è il concetto ispiratore dell’hotel, fondato nel 2015 da Cesare Ponti, dell’omonima azienda alimentare. L’atmosfera natalizia è evidente ovunque grazie a decorazioni come pini addobbati, ghirlande alle pareti e sagome in legno di renne e bimbi. Il personale dell’hotel indossa rigorosamente camicie a quadrettoni e in sottofondo risuonano musiche natalizie. L’hotel offre una serie di attività tematiche durante tutto l’anno, tra cui la ricerca della tana di Mirtillo, la mascotte dell’hotel, che riceve regolarmente la visita di Babbo Natale.

Rothenburg ob der Tauber, tedesca “Città del Natale”

In Germania, lungo la Romantische Straße, Rothenburg ob der Tauber è una destinazione perfetta per immergersi nella storia e nell’atmosfera medievale tedesca, ma è anche un luogo dove è Natale tutto l’anno (oltre a vantare i mercatini natalizi tra i più belli e tradizionali del paese). Qui anche in pieno agosto si può visitare il Museo del Natale (Weihnachtsmuseum), che offre una visione affascinante della storia delle celebrazioni natalizie in Germania, oppure si può fare un po’ di shopping in uno dei numerosi negozi specializzati, che offrono una vasta selezione di addobbi e souvenir tematici. Inoltre, oltre ad essere abbellita da decorazioni natalizie permanenti, la città ospita celebrazioni ed eventi a tema durante tutto l’anno, come concerti di cori natalizi e rappresentazioni teatrali.

La leggenda di Julenissen in Norvegia

Drøbak, una piccola città situata nella Norvegia meridionale, è nota per il suo legame con Babbo Natale, o “Julenissen” come è chiamato in norvegese. Secondo una leggenda, Santa Claus è nato proprio qui, sotto una roccia, diverse centinaia di anni fa. La cittadina è anche sede del “Julenissen Postkontor,” ovvero ”Ufficio Postale di Babbo Natale”, una meta popolare per i visitatori, in particolare i bambini, che inviano le loro letterine attraverso questo ufficio. Ogni anno, il postino di Drøbak e il suo team di elfi rispondono a migliaia di messaggi dai bambini di tutto il mondo, garantendo che le risposte portino un tocco magico e festoso. Inoltre, Drobak è decorata con decorazioni natalizie permanenti, tra cui sculture di Babbo Natale e renne, che contribuiscono a creare un’atmosfera natalizia tutto l’anno.

Frankenmuth, atmosfere natalizie bavaresi negli Usa

Non solo Vecchio Continente. Anche a Frankenmuth, nello stato del Michigan, USA, l’atmosfera del Natale è presente tutto l’anno, tanto che la città, rinomata per la sua forte influenza culturale tedesca, è stata soprannominata “Piccola Baviera del Michigan”, grazie alle case a graticcio, ai tetti spioventi e agli elementi in legno, che già così ricordano le cittadine natalizie europee. Le strade, ricche di addobbi natalizie permanenti, come alberi di Natale e ghirlande, sono costantemente percorse da carrozze trainate da cavalli, anch’esse decorate di luci. Infine, la nota più importante: qui si trova il Bronner’s Christmas Wonderland, il negozio di Natale più grande al mondo. Qualche numero: 350 alberi decorati, 150 stili diversi di schiaccianoci, articoli da regalo importati da 70 paesi in tutto il mondo e centomila luci natalizie che illuminano l’ingresso del negozio ogni giorno.

Insomma, se il Natale vi piace, perché aspettare il 25 dicembre?!