Viaggi: 30 mete per 2025 secondo Lonely Planet. C’è anche Genova

Come ogni anno, è stata pubblicata la nuova edizione di “Best in Travel”, il volume che Lonely Planet dedica ai luoghi di viaggio più gettonati per l’anno successivo. Trenta le destinazioni selezionate “per ispirare i viaggiatori ad esplorare il mondo in modo più consapevole e allargare lo spettro delle possibili mete da scoprire nel prossimo futuro, che si tratti di luoghi esotici o di quelli più vicini a casa nostra”, come spiega Angelo Pittro, direttore Lonely Planet Italia. Il nostro Paese entra in classifica con Genova, “città che sa mescolare storia e innovazione, ideale per quei viaggiatori che cercano un’esperienza autentica e ricca di significato”.

Le 30 mete di “Best in Travel 2025”

La quindicesima edizione di questo libro best seller presenta 30 destinazioni imperdibili da tutto il mondo e, per la prima volta, il titolo include le 10 principali previsioni sulle tendenze di viaggio per l’anno a venire. Oltre all’edizione cartacea, Lonely Planet svela anche una raccolta curata di contenuti digitali e social media, presentata in collaborazione con il nuovo servizio eSIM, Saily, che permette di avere copertura dati mobile in quasi tutte le località presenti nella lista vincente di Lonely Planet.

Il team di esperti internazionali di Lonely Planet, tra cui redattori, scrittori e altri collaboratori da tutto il mondo, ha suddiviso le 30 destinazioni globali da non perdere in tre categorie: città, paesi e regioni. Ognuna presenta 10 destinazioni, scelte per la loro attualità, caratteristiche ed esperienze uniche, tra cui cibo, storia, architettura, arte, vivace cultura locale e bellezza naturale, insieme al loro impegno costante per la sostenibilità, la comunità e la diversità.

“Best in Travel 2025 è l’ultima edizione della lettera d’amore annuale di Lonely Planet al mondo. Pur consapevoli delle nostre responsabilità e del nostro impatto come viaggiatori, siamo orgogliosi delle destinazioni, dei viaggi e delle esperienze qui presentati e siamo entusiasti di condividere le competenze e conoscenze locali al centro di queste raccomandazioni”, ha affermato Nitya Chambers, vicepresidente senior, redattore esecutivo e contenuti di Lonely Planet.

Cosa trovare in “Best in Travel 2025” di Lonely Planet

Per esempio, conosciuta come La Ville Rose, Tolosa è nominata “città migliore” per la sua scena artistica in continua espansione, le spensierate passeggiate lungo il fiume e i suoi numerosi incontournables, ovevro le cose imperdibili da vedere e da fare.

Il Camerun, nazione dell’Africa occidentale, è invece in cima alla lista dei paesi per le sue spiagge incontaminate, i parchi nazionali meno affollati e la varietà di eccitante vita notturna che si trova nelle sue principali città. Come regione migliore, Low Country e Coastal Georgia, incluse Charleston, Carolina del Sud e Savannah, si sono distinte per il loro significato storico e culturale, trovando un attento equilibrio tra il riconoscimento del passato e l’abbraccio di un futuro migliore. Agli esploratori appassionati e fuori dai sentieri battuti, Lonely Planet consiglia di percorrere il Jordan Trail ed esplorare la maestosa bellezza naturale della regione Chiriqui di Panama.

Per la quindicesima edizione, Best in Travel 2025 di Lonely Planet offre nuove interpretazioni di nuove esperienze in destinazioni popolari, facendo luce anche su alcune località sottovalutate, come la Lituania e la regione svizzera del Vallese. Pittsburgh continua a migliorare, con un’offerta di cibi e bevande sorprendentemente rinfrescante e un’economia solidale che attira creativi da ogni parte, continuando la trasformazione di questa città dell’acciaio in un vivace centro di innovazione e cultura contemporanea. In Spagna, leader nelle pratiche di turismo sostenibile, la pittoresca Palma di Maiorca, affacciata sul Mediterraneo, è nella lista per le sue offerte fuori stagione, come una scena culinaria dinamica e un attesissimo lungomare.