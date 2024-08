Trend TikTok: dall’estate “brat” all’autunno “demure”, inizia l’era della sobrietà

Quella del 2024, secondo i trend TikTok, è stata un’estate “brat summer”, ovvero all’insegna della ribellione sfrenata, della libertà, dell’anticonformismo, sul modello della party-girl CharliXCX. Ora che agosto volge al termine, e il pensiero corre all’autunno, si sta però facendo strada un’altra tendenza, esattamente opposta. L’ultima moda a conquistare il popolo dei social è infatti “demure” o “very demure”. In cosa consiste?

Cosa significa “demure”

Secondo l’Enciclopedia Britannica, il termine “demure” sta ad indicare qualcosa che “non attira o non richiede molta attenzione, non appariscente”. Riferito a persona, descrive qualcuno, di solito ragazza o donna, che è tranquillo, educato, discreto. Una caratteristica che sta riscuotendo un momento di grande popolarità grazie alla content creator Jools Lebron.

Come nasce il trend

Il trend “demure” ha origine esattamente l’8 agosto 2024, quando Jools Lebron, una creator transgender con quasi 2 milioni di follower, pubblica un video su TikTok in cui mostra il suo makeup per andare al lavoro. Nel video (che ha superato i 47 milioni di visualizzazioni) si descrive come “very demure, very mindful”, mentre sfoggia un look che definisce sobrio, con un tocco di ironia.

La sua idea è quella di evidenziare il concetto di femminilità imposta: trucco perfetto, parrucca bionda con treccia, atteggiamento composto, ovvero quello stile e quel comportamento che ci si aspetta da una donna bambola, creata per piacere agli uomini senza mai metterli in ombra. Da questa idea iniziale, Jools Lebron crea anche altri video, in cui offre consigli su come essere “very demure” in varie situazioni quotidiane, dal lavoro alle serate mondane. La chiave del successo del suo messaggio? Essere perfette va bene, ma senza prendersi troppo sul serio.

In poche settimane la vita dell’influencer cambia completamente: “Facevo la cassiera e realizzavo i miei video nelle pause, ora sto volando per tutto il Paese a condurre eventi e potrò permettermi di pagare il resto della mia transizione”, spiega lei stessa. Se per molti “demure” sarà solo l’ennesima moda passeggera, per Lebron questo hashtag rappresenta una vera rivoluzione di vita.

Le vip “very demure”

Non solo Jools Lebron, comunque. Il trend “very demure” non ha tardato a diffondersi anche in altre situazioni, passando dal web alla vita reale, assumendo diverse sfumature di significato, come spesso capita. Celebrità come Jennifer Lopez, Khloé Kardashian, Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan hanno iniziato a condividere video su come essere “demure” nella vita quotidiana, anche se non sempre disinteressatamente… come l’ex signora Affleck, che ne ha approfittato per fare pubblicità al suo marchio di beverage.

Il trend è sbarcato pure alla Casa Bianca, con il presidente Biden che lo ha cavalcato nell’annunciare la cancellazione del debito studentesco di quasi 5 milioni di americani.

E Kamala Harris? Nemmeno lei ne è immune, anche se non per sua volontà. Durante l’estate, non appena si è candidata, è stata investita dal trend “brat”, con migliaia di post che la mostravano ballare in video colorati di verde, colore simbolo di questa “tendenza da monella”, mentre ora è stata eletta dal popolo digitale campionessa di “demure”, in contrapposizione agli eccessi di Trump.

L’autunno 2024, insomma, si preannuncia come un’era di “quiet luxury”: sarà una moda passeggera o un riflesso dei tempi? In un mondo che spesso premia l’eccesso, c’è voglia di tornare alla discrezione, alla consapevolezza e alla sobrietà (con un tocco di ironia)?