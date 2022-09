Treccani spostati… Il ritorno del termine “maranza”

Negli Anni Ottanta Milano, e non solo, era popolata dai maranza: chi erano? Questo termine gergale della lingua italiana indicava i classici tamarri o coatti: individui rozzi e zoticoni, che amavano esibire look e comportamenti esibizionisti, ostentati e di cattivo gusto. Poi, per qualche decennio la parola è passata di moda, ma quest’estate è tornata in voga in una versione aggiornata, anche grazie al potere virale di TikTok.

Chi sono i maranza oggi?

Il termine “maranza” nella società 2.0 indica gruppi di ragazzi, provenienti dalla periferia, che vestono in un determinato modo ed infastidiscono i loro coetanei oppure i turisti nelle vie della movida delle grandi città o delle località di villeggiatura, creando disagi e problemi di ordine pubblico. Secondo il luogo comune più diffuso, tra i “maranza” ci sono molti stranieri, soprattutto nordafricani.

L’abbigliamento tipico? Tuta in tessuto acetato oppure maglia ufficiale di una squadra di calcio, cappellino, bandana, giubbino smanicato. Ai piedi possibilmente un paio di Nike Tn o un altro paio di sneaker acquistate da Footlocker, a tracolla un borsello griffato o presunto tale, spesso Louis Vuitton. A completare il look, varie collane ed orologi, oltre a un taglio di capelli curatissimo. I maranza amano la musica rap e soprattutto trap. La loro canzone simbolo? “Alicante” del rapper Gambino.

I nuovi maranza hanno fatto notizia quest’estate per alcuni episodi di risse ed altri atti vandalici, da Peschiera del Garda a Riccione, soprattutto. Cercando i video con hashtag #maranza su TikTok emergono immagini di questi fatti, spesso accompagnate da connotati razzisti, dalle bandiere del Marocco aggiunte ai video ai commenti tipo “Riccione è diventata un’Africa”.