Sul grattacielo del tramonto a NY… Manhattanhenge: cos’è e quando vederlo

Perché questo articolo potrebbe interessarti? Se ti piace viaggiare, se ami la fotografia oppure se segui i trend digitali, qui troverai un evento da non perdere, possibilmente di persona, altrimenti anche via social.

Cos’è il Manhattanhenge?

C’è un momento particolare dell’anno, anzi due per l’esattezza, in cui il tramonto si allinea perfettamente con i grattacieli di Manhattan, che sono stati costruiti sulla famosa griglia stradale della Grande Mela.

Il sole fa capolino all’orizzonte, perfettamente incorniciato, mentre un caldo bagliore si proietta così sulla giungla di cemento più amata al mondo. Intanto, migliaia di spettatori, turisti e gente del posto gareggiano per catturare l’immagine perfetta da condividere su Instagram o su TikTok.

Spettacolo non solo nella Grande Mela

Il fenomeno si è ripetuto lunedì 29 e martedì 30 maggio, ma c’è ancora tempo per chi vuole prendere un volo: a luglio si ripeterà di nuovo, sempre per due notti consecutive. Succede circa tre settimane prima e tre settimane dopo il solstizio d’estate. C’è anche una versione all’alba, che si verifica in inverno. L’henge, per la verità, si verificano anche in altre città con grandi quantità di grattacieli e lunghe strade rettilinee, come Chicago, Montreal e Toronto.

New York come Stonehenge

Ma da dove nasce questo nome? A usare per la prima volta il termine Manhattanhenge è stato l’astrofisico Neil deGrasse Tyson nel 1997, ispirato dalla sua somiglianza con Stonehenge.

In questo affascinante sito neolitico, che si trova in Inghilterra vicino ad Amesbury, nello Wiltshire, il Solstizio d’estate è un evento unico al mondo, tra mito e natura, che ogni anno richiama migliaia di persone. Al sorgere del sole del primo giorno d’estate, il più lungo dell’anno, i raggi illuminano in modo particolare i monoliti, allineati secondo un ordine astronomico.

“Da bambino, ho visitato Stonehenge nella pianura di Salisbury in Inghilterra e ho fatto ricerche su altri monumenti di pietra nelle isole britanniche”, ha raccontato. “Sono stato colpito dal potere emotivo che gli allineamenti terrestri con il Sole possono avere su una cultura o civiltà”.

Manhattanhenge 2023: quando e dove vederlo?

L’appuntamento per vedere il prossimo Manhattanhenge 2023 è per mercoledì 12 luglio alle 20:20 e giovedì 13 luglio alle 20:21 ora locale. Allo spettacolo si può assistere sopra la 14th Street e sotto la 155th Street, ma ci sono alcune strade raccomandate dal New York City Department of Parks and Recreation per la splendida vista che offrono: 57th Street, 42nd Street, 34th Street, 23rd Street e 14th Street. Sebbene la 42nd Street sia un punto panoramico popolare, qualsiasi strada in direzione est-ovest offrirà generalmente una buona visuale: bisogna solo assicurarsi di dirigersi il ​​più a est possibile.