Quanto guadagnano i big del tech: da Elon Musk a Jeff Bezos e Mark Zuckerberg

È stato un anno di riscossa per i più ricchi del mondo. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, una classifica delle persone più ricche del mondo, il patrimonio netto complessivo delle 500 persone più ricche è aumentato di 1.500 miliardi di dollari nel 2023, riprendendosi completamente dalla perdita di 1.400 miliardi di dollari l’anno precedente. Ancora una volta, le loro fortune sono state strettamente correlate alla performance dei titoli tecnologici, che quest’anno hanno raggiunto nuovi record nonostante i timori di recessione, l’inflazione persistente, i tassi di interesse elevati e le turbolenze geopolitiche. I miliardari del tech hanno visto la loro ricchezza crescere del 48% o 658 miliardi di dollari, spinti da un intenso clamore intorno all’intelligenza artificiale.

Quanto guadagna Elon Musk

Nessuno ha fatto meglio di Elon Musk, che ha riconquistato il titolo di persona più ricca del mondo sottraendolo al magnate francese del lusso Bernard Arnault. L’amministratore delegato di Tesla Inc. ha guadagnato altri 95,4 miliardi di dollari alla chiusura di giovedì 30 dicembre, sostenuto dal successo di Tesla e SpaceX, dopo aver perso 138 miliardi di dollari nel 2022. Il suo patrimonio netto è ora di oltre 50 miliardi di dollari superiore a quello di Arnault dopo un rallentamento globale della domanda di i beni di lusso hanno intaccato le azioni di LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE.

Quanto guadagna Jeff Bezos

Il fondatore di Amazon.com Inc. Jeff Bezos ha aggiunto più di 70 miliardi di dollari al suo portafoglio quest’anno ed è ora testa a testa con Arnault per il secondo posto.

Quanto guadagna Mark Zuckerberg

La fortuna nel 2023 ha sorriso anche al CEO di Meta Platforms Inc. Mark Zuckerberg, la cui ricchezza è aumentata di oltre 80 miliardi di dollari.

Miliardari top & flop

L’ereditiera di L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, è diventata la prima donna ad accumulare una fortuna di 100 miliardi di dollari (90,1 miliardi di euro). La sua fortuna è aumentata del 40% quest’anno quando le azioni di L’Oréal hanno raggiunto un livello record: con il suo patrimonio netto è la dodicesima persona più ricca del mondo. Le fiorenti industrie francesi della bellezza e della moda hanno spinto anche Arnault di LVMH, i fratelli Wertheimer di Chanel e la famiglia Hermès nel regno degli ultraricchi.

Anno flop, invece, per il miliardario indiano Gautam Adani, che ha perso 21 miliardi di dollari solo lo scorso 27 gennaio – e 37,3 miliardi di dollari nell’intero anno – dopo che la società di vendita allo scoperto Hindenburg Research ha fatto crollare il valore del Gruppo Adani. Tuttavia, possiede ancora una fortuna a 11 cifre.

Miliardari da tenere d’occhio nel 2024

Nel 2024 Donald Trump sarà da tenere d’occhio. L’ex presidente e attuale candidato avrà anche perso le elezioni del 2020, ma il suo portafoglio ha solo guadagnato. La sua ricchezza è cresciuta di 500 milioni di dollari dal 2021, per un patrimonio netto totale di 3,1 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index. Tuttavia, il 2024 sarà un anno di battaglia per il 77enne, che si difende in cause legali legate alla diffamazione dello scrittore E. Jean Carroll, a presunte frodi e ai suoi tentativi di ribaltare le elezioni del 2020, il tutto mentre è in corsa per la presidenza.

Rupert Murdoch, il 92enne fondatore di News Corp., si è ufficialmente ritirato, cedendo il controllo a suo figlio Lachlan, per cui si preannuncia un anno difficile a causa della sfida per la presidenza tra Joe Biden e Donald Trump. In particolare la teoria delle elezioni 2020 è già costata al tycoon milioni di dollari (in particolare ha patteggiato con Dominion Voting Systems per 787,5 milioni di dollari e ora deve affrontare un’altra causa simile da parte di Smartmatic Corp.). La controversia non ha comunque intaccato il patrimonio netto di Rupert Murdoch, che è salito a 8,9 miliardi di dollari nel 2023.