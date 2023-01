Pane nuvola, pink sauce, taglieri di burro: 10 tendenze food su TikTok

L’hashtag #foodtiktok ha totalizzato ben 106,6 miliardi di visualizzazioni nel 2022. Un segno di quanto questo social media, come e più degli altri competitor, sia diventato il regno delle ultime tendenze alimentari. In fondo siamo tutti alla ricerca di un modo per ravvivare i nostri pasti o semplicemente per divertirci un po’ in cucina, divisi tra il desiderio di creare veri e propri manicaretti e la voglia di stupire (spesso a discapito del sapore).

Con i suoi video brevi ed immediati TikTok è l’ideale per mostrare piatti facili e veloci da preparare, consentendo un po’ a tutti di esibire sul social la propria (apparente) abilità culinaria.

Le 10 principali tendenze alimentari su TikTok nel 2022

E così Chiquito, una catena di ristoranti del Regno Unito, ha individuato le prime 10 tendenze food per numero di clic, che faranno sicuramente moda (alimentare) anche in questo inizio 2023.

Cloud bread (cloud bread): 3,4 miliardi di visualizzazioni

Il cloud bread, letteralmente il “pane nuvola”, è una delle ultime novità nel campo della panificazione. Questo pane leggero “come una nuvola”, infatti, non prevede l’utilizzo di farina, ma può essere preparato con soli tre ingredienti: uova, formaggio cremoso e lievito istantaneo. La popolarità di questo piatto deriva probabilmente dalla sua flessibilità rispetto alle più diffuse restrizioni dietetiche: il “pane nuvola “è senza glutine, a basso contenuto di carboidrati e adatto a chi segue una dieta Keto.

Avena al forno (baked oats): 1,3 miliardi di visualizzazioni

L’avena al forno, una variante innovativa del tradizionale porridge inglese, ha conquistato il secondo posto ed è così popolare sul web che i blog di cucina intitolano le loro ricette “Avena al forno su TikTok”. Di che cosa si tratta? Gli utenti versano l’avena frullata nelle teglie da forno e aggiungono gocce di cioccolato per dare un tocco di sapore in più a questa colazione – o merenda – alternativa.

Taglieri di salumi (charcuterie board): 1,2 miliardi di visualizzazioni

I taglieri di salumi si sono piazzati al terzo posto della classifica, il che non è affatto sconvolgente: da tempo ormai va di moda prepararseli anche a casa per un aperitivo casalingo, dando sfogo a tutta la propria creatività nella loro composizione, tra rose di fette di salame e adite composizioni di formaggi.

Patatine di pasta: 1,1 miliardi di visualizzazioni

Le chips di pasta sono l’ultima tendenza di TikTok: pasta cotta, scolata e condita con olio d’oliva, formaggio e spezie, poi fritta all’aria o passata in forno fino a diventare croccante. Il risultato? Patatine a forma di farfalla o di maccheroni, da intingere nelle salse come antipasto.

Mug cake: 1 miliardo di visualizzazioni

La mug cake è una torta che si cuoce in una tazza, al forno o al microonde.

Una mono porzione veloce da fare e pronta da gustare in pochi minuti. Una piccola, appetitosa magia…

Tacos di birria: 922,2 milioni di visualizzazioni

La birria è un abbondante e versatile stufato messicano, che viene servito tutto l’anno, soprattutto a Natale e in altre grandi festività, ideale come farcitura dei tacos messicani.

Pink sauce: 599,8 milioni di visualizzazioni

Tradurlo con “salsa rosa” sarebbe fuorviante: non stiamo infatti parlando della salsa cocktail, quella che si usa come classico accompagnamento dei gamberetti, ma di una nuova creazione, ideata da Chef Pii (@chef.pii), e diventata virale nell’estate 2022.

“Sono convinto che questa sia la Beyoncé delle salse”, ha detto lo chef Pii in un’intervista a NBC News. Che cosa contiene? Secondo l’elenco degli ingredienti sul sito web di Pink Sauce, la salsa contiene frutto del drago, olio di semi di girasole, miele, peperoncino e aglio: è dolce, acidule e piccante allo stesso tempo.

Panini alla cannella (cinnamon rolls): 597 milioni di visualizzazioni

I panini alla cannella, o kanelbulle, son un tipo di dolce a forma di rosa, nato in Svezia negli Anni Venti del XX secolo, diffuso come dolce da colazione o dessert in nord Europa e in America.

Tavola di nachos (nacho tables): 415,1 milioni di visualizzazioni

Un’idea per una cena fuori dal comune con famiglia e amici. Non si tratta di costruire un tavolo commestibile, ma di ricoprire la sua superficie di carta stagnola, come fosse un gigantesco piatto da portata, e poi adagiarci una grande quantità di nachos, le tipiche patatine di mais messicane, da inzuppare nel formaggio e nelle salse.

Taglieri di burro (butter boards): 358,4 milioni di visualizzazioni

Un piatto per chi non teme la dieta, decisamente. Si tratta di una variante del tagliere di formaggi e salumi, in cui il protagonista è invece il burro ammorbidito, che viene spalmato e modellato in modo decorativo, a forma di onda oceanica oppure di fiore. Poi viene arricchito con guarnizioni come sale a scaglie, semi e spezie, oppure in versione dolce con marmellate, frutta senza e miele. Ad accompagnarlo, pane a fette, cracker o verdure croccanti come ravanelli o carote.