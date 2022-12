Oroscopo viaggi 2023: a ogni segno zodiacale la sua meta (relax)

Per un 2023 sotto una buona stella, per ogni segno zodiacale un viaggio speciale

Perché accontentarsi di un oroscopo tradizionale per l’anno prossimo? L’ideale è abbinare le previsioni delle stelle alla passione per i viaggi, in modo da cominciare già a programmare la propria meta ideale per il 2023, possibilmente un luogo dove rilassarsi e progettare nuove sfide. Ecco dodici proposte per dodici segni zodiacali.

ARIETE

L’energia di Giove in Ariete spinge a cogliere le nuove opportunità, per toccare cime sempre più alte. Come le Dolomiti, dove sperimentare sport più o meno avventurosi, come i lanci dalla zip line, le escursioni a piedi e in mountain bike tra le cime Patrimonio dell’Umanità UNESCO, le arrampicate sulle pareti di roccia e perfino sulla facciata di un hotel.

Potrete farlo, per esempio, all’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe, in provincia di Bolzano. Dulcis in fundo, la Panorama-Infinity-Pool sul rooftop.

TORO

Il Toro è il primo segno di terra dello Zodiaco ed è orientato alla sicurezza. Ma il 2023 invita a provare nuove esperienze, che portino rigenerazione. La meta è nel cuore della natura, a Borgotufi albergo diffuso di Castel del Giudice (IS), un borgo nato da stalle un tempo abbandonate.

Qui si può fare un tour tra le mele antiche Melise, passeggiare con asini e capre con un poeta contadino, provare l’apicoltura, immergersi nei boschi e poi rilassarsi nel centro benessere.

GEMELLI

Cambiamenti interiori si prospettano per i Gemelli, dunque scelte importanti. Come trovare la giusta concentrazione? In Sicilia al Baglio Occhipinti, in Val di Noto, dove rilassarsi con lezioni di yoga, massaggi in giardino, passeggiate fra essenze mediterranee, bagni nella piscina incorniciata dall’agrumeto arabo, cucina genuina, tour tra le cantine con i produttori di vino locali.

CANCRO

Le stelle illuminano il cielo del Cancro. Sarà un anno all’insegna del successo. Per festeggiare, un’esperienza esclusiva nell’elegante cornice del Lago di Garda: il Lido Palace di Riva del Garda (TN), 5 stelle, si affaccia sul nell’abbraccio di un parco secolare, con cucina gourmet e la CXI SPA dove concedersi trattamenti benessere.

LEONE

Il Leone nel 2023 dovrà imparare a mettersi in discussione, per vivere l’amore con maggiore slancio e passionalità.

Il posto ideale per rimettersi in gioco sono gli Skyview Chalets, glass cube sul Lago di Dobbiaco (BZ), a pochi chilometri dalle strepitose Tre Cime di Lavaredo. Il soffitto, che diventa trasparente per ammirare il cielo stellato è la giusta dose di romanticismo per una vacanza in totale sintonia con la propria metà, nell’intimità del bosco.

VERGINE

L’inizio del nuovo anno sarà un po’ faticoso, ma poi la nebbia diraderà e la strada da seguire si mostrerà più chiara e definita.

La nebbia da sempre ha avvolto di magia l’Emilia, dove aleggiano le note di Giuseppe Verdi. La scelta allora è l’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR), ad un passo dal fiume Po, per lasciarsi alle spalle i dissapori e concentrarsi sui segreti della cucina gastrofluviale dello Chef Stella Michelin Massimo Spigaroli e i sapori genuini dei culatelli stagionati nelle cantine più antiche del mondo.

BILANCIA

Il 2023 sarà un anno di obiettivi da raggiungere, di ricerca, di una vita intensa ma sempre sul filo, senza mai cadere, e di sogni.

La Bilancia è amante delle bellezza e la troverà al Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (BZ), 5 stelle esclusivo con vista sulle Dolomiti e corridoi che custodiscono 2mila opere d’arte, la Spa scavata nella roccia, la grotta del sale, la black pool riscaldata con vista sul monte Sciliar e cene gourmet indimenticabili.

SCORPIONE

Saturno dona allo Scorpione serenità, ma Urano crea ancora qualche tensione. Sarà un anno rombante.

La meta è la Motor Valley, la terra in cui è nata la velocità: i grandi della Formula 1, autodromi, musei e collezioni di storiche case automobilistiche. Punto di partenza è l’Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese (MO), hotel esperienziale a pochi km da Modena e Maranello, hotel tecnologico con centro fitness di nuova concezione, centro benessere di 400 mq e cucina d’avanguardia.

SAGITTARIO

Il cielo non sarà sempre sereno, ma il Sagittario cercherà di rivolgere lo sguardo verso il sole e la speranza. Come quella che ha motivato la nascita di Laghi Nabi, rigenerando ex cave di sabbia sul Litorale Domizio (CE). Questo splendido esempio di turismo sostenibile e prima Oasi Naturale della Campania è il rifugio per staccare la spina quando non tutto va per il meglio. Magari scegliendo di soggiornare negli esclusivi lodge sospesi sull’acqua del glamping, con vasca idromassaggio per rilassarsi sotto le stelle.

CAPRICORNO

Voglia di osare e di provare nuove emozioni non mancheranno nel 2023 per i Capricorno. Il rischio è dietro l’angolo, ma c’è coraggio e motivazione. Per ritrovare l’equilibrio, la meta è Borgo Campello (PG) in Umbria, albergo diffuso tra i vicoli del piccolo borgo ricavato da palazzotti trecenteschi, case torri, fortificazioni di pietra candida, immerso tra colline e distese di ulivi. La caccia al tartufo è emozionante.

ACQUARIO

Sarà l’anno della rinascita, nel quale l’Acquario potrà contare sull’affetto delle persone care. Ma ci sarà bisogno di riposo. Magari con una vacanza a Castel Maurn, dimora storica a Palù, frazione di San Lorenzo di Sebato (BZ) con grandi suite decorate di autentici affreschi, stucchi d’epoca, pavimenti in legno originali e mobili di design. Un luogo di rigenerazione, in cui dedicarsi a escursioni guidate, bagni in piscina con vista sulle vette, passeggiate nelle vicine città d’arte di Brunico e Bressanone.

PESCI

Saturno presenterà nuove sfide da affrontare, ma i Pesci avranno voglia di mettersi alla prova. Partendo per mete inesplorate. Ad esempio, l’Oman, tra le destinazioni più gettonate per il 2023 secondo Evolution Travel, agenzia di viaggi e tour operator, con consulenti di viaggio online che organizzano vacanze su misura nelle più belle località del mondo. Non solo l’Oman, da vivere in modo slow e secondo i propri gusti, ma anche le Maldive, Mauritius, il Giappone e l’Uzbekistan.