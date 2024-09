Nonna Silvi, dalla Toscana al Qatar grazie a TikTok: “Che bel piattino, Madama Dorè”

“Corpo mio, fatti capanna, perché qui c’è da mangiare… E voi, provate a rifarla a casa”: si rivolge così ai suoi follower nonna Silvi, tiktoker appartenente alla fascia “over”, seguitissima per le sue ricette di cucina, tanto che quest’estate è stata chiamata pure all’estero, nientemeno che a palazzo reale in Qatar.

Il suo video da record è quello sulla pasta alla carbonara, che ha avuto quasi 35 milioni di visualizzazioni. “Solo” due milioni, invece, per quello sulle lasagne, altri due per quello sui saltimbocca alla romana, entrambi però pubblicati solo pochi giorni fa. E che dire dei quasi sette milioni per gli spaghetti alla bolognese della scorsa primavera? Tra l’altro molto contestati dai residenti all’ombra della Torre degli Asinelli, che sostengono che la tradizione locale voglia rigorosamente le tagliatelle all’uovo. “Che bel piattino, madama dorè”, esclama lei imperterrita, tra un pezzo di guanciale e un piatti di peperoni. Con la stessa disinvoltura, a 83 anni, ha volato in prima classe per raggiungere il Medio Oriente e far assaggiare i lupo manicaretti alla famiglia Al Thani, una delle più potenti al mondo, per poi tornare ai fornelli nella sua Toscana.

Chi è nonna Silvi

Nonna Silvi nella vita si chiama Silvana Bini ed è nata nel 1941 a Montespertoli, vicino a Firenze. Attualmente ive con la sua famiglia a Castelfiorentino, dove suo figlio Marco ha aperto nel 2006 il Forno Martini: da qui condivide i video che l’hanno resa una food blogger seguitissima, su TikTok, ma ancora più su Instagram, dove ha 3,4 milioni di follower, parola tanto moderna che lei fa fatica pure a pronunciarla. “Silvana, la nonna Toscana”, si legge nella sua bio. Tutto comincia quando il nipote condivide un video in cui lei critica il suo nuovo tatuaggio: il classico accento toscano, unito a modi di fare simpatici e genuini, la rendono subito un personaggio virale. Se alla simpatia si unisce il gioco per la cucina, il grosso è fatto: arrivano le interviste in tv, le ospitate agli eventi, l’apertura del sito web con tanto di ecommerce, le collaborazioni video con altri foodtoker.

La chiamata dal Qatar

“Arrivavano delle mail strane nella cartella spam, in un italiano maccheronico”, spiega a FirenzeToday Gabriele, uno dei nipoti di nonna Silvi, che gestisce l’attività di famiglia, a proposito del viaggio in Qatar. “C’era scritto che una famiglia molto particolare voleva invitare la nonna per assaggiare i suoi piatti. Quindi ho provato a rispondere, e alla fine siamo riusciti a metterci in contatto con la famiglia reale, scoprendo che la regina si è letteralmente innamorata dei piatti della nonna”. Silvana Bini ha preparato un menù di ben 35 portate, all’insegna dei sapori di una volta, tra agnello, spaghetti al pomodoro e torta… della nonna, ovviamente.

Nonna Silvi va a New York

Oltre al punto vendita a Castelfiorentino, come spiega ancora Firenze Today, nel 2014 la famiglia di nonna Silvi ne ha aperto un secondo a Montelupo e ora punta a New York, oltre a spedire già in tutta Europa i suoi prodotti. Una nonna internazionale, insomma, che ormai ha più follower di Cannavacciuolo (3 milioni) e “tallona” Benedetta Rossi (5 milioni).