Messaggi vip a pagamento: come funziona, quanto costa, chi sono

Vi abbiamo svelato quanto guadagnerebbero i vip se andassero a lavorare davvero: oggi, invece, vi raccontiamo invece quanto guadagnano nella realtà… O meglio, come cercano anche loro di arrotondare quando non sono esattamente sulla cresta dell’onda.

Se il cachet per le ospitate diminuisce, come riempire le saccocce? Qualcosa bisogna pur inventarsi, no? E così in rete si moltiplicano i siti web che offrono un catalogo di personaggi più o meno famosi disposti – a pagamento ovviamente – a registrare messaggi video su richiesta degli utenti, oppure a collegarsi addirittura in videocall. Un fenomeno esploso con la pandemia, quando attori, cantanti, sportivi e influencer si sono ritrovati con pochi ingaggi, e poi proseguito anche dopo la fine dei vari lockdown.

Messaggi vip a pagamento: come funziona

Il funzionamento è più o meno lo stesso, anche se le piattaforme sono diverse: si seleziona la persona famosa da cui si vuole avere il videomessaggio e si inviano le istruzioni circa la dedica. Se la richiesta viene accolta, la star procede con la registrazione nei tempi previsti, mentre dalla carta di credito dell’utente viene scalato l’importo (una percentuale della transazione verrà poi trattenuta dal marketplace come forma di guadagno).

C hi sono i famosi che inviano auguri

Qualche esempio? I vip sono a disposizione per festeggiare il compleanno di un familiare, augurare in bocca al lupo alla fidanzata per un esame all’università, fare la sorpresa ad un amico in occasione dell’addio al celibato e chi più ne ha, più ne metta. La lista dei nomi è lunga, dallo spettacolo allo sport, passando per l’attualità: da Valeria Marini a Sara Tommasi, da Daniel McVicar, il vero Clarke Garrison di Beautiful, al colonnello Mario Giuliacci, da Antonio Razzi a Gianluca Pagliuca… Vediamoli tutti e vediamo quali sono i siti per contattarli.

Messaggi vip a pagamento: quanto costa

CAMEO

Il sito Cameo è stato fondato nel 2018 da Steven Galanis, che è anche amministratore delegato: ha un taglio molto internazionale, quindi qui si possono trovare molti vip stranieri. Una videodedica dell’attore e doppiatore Elijah Wood, principalmente noto per la sua interpretazione dello hobbit Frodo Baggins nella trilogia di Il Signore degli Anelli, costa 246 euro, mentre per un messaggio di William December Williams Jr., attore che ha dato il volto a Lando Calrissian in Star Wars, servono 282 euro. Il campione di skateboard Tony Hawk chiede164 euro, la pop star Paulina Rubio 102,50 euro, l’attore di soap opera Peter John Wagner II (Melrose Place e Beautiful) 94 euro. Sono presenti anche vip animali, come gli influencer a 4 zampe Fiona the Hippo (82 euro) o il cane Mika the Iggy (41 euro).

VIPRESENT

Molto centrata su vip ed influencer italiani è invece la piattaforma Vipresent, nata nel 2020, in pieno lockdown, da un’idea degli amici Dario e Andrea. Qui si possono chiedere messaggi, tra gli altri, a: Antonio Razzi, politico e personaggio tv: 27 euro; Ilona Staller, attrice e personaggio tv: 30 euro; Valeria Marini, showgirl e attrice: 100 euro; Manila Nazzaro, personaggio tv: 50 euro; Raffaele Auriemma, giornalista e personaggio tv: 25 euro; Diego Armando Maradona Junior, ex calciatore: 60 euro; Ciccio Graziani, ex calciatore: 100 euro. Numerosi, poi, i tiktoker, come Niky Cestaro (15 euro), Alberico Di Pasquale (20 euro), Aurora Baruto (50 euro), Franck Gramuglia (50 euro). Infine, non mancano nemmeno qui gli amici 4 zampe: gli auguri di Manuele, la capra più famosa del web, costano 30 euro.

HYPE ME

Hype Me è un servizio disponibile tramite app, fondato dall’imprenditore Mikołaj Czajkowsk, che ha riunito influencer, atleti, musicisti, attori e YouTuber, da Simone Barone, campione del mondo con l’Italia nel 2006, a Gloria Peritore, campionessa di kickboxing, dai giornalisti Tiziano Crudeli e Filippo Tramontana all’ex calciatore Stefano Bettarini, dall’attore Nicolas Vaporidis all’Uomo Gatto ed altri ancora.