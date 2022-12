L’Estetista Cinica si dà all’arte: “Il mio Grand Tour”, nuovo libro di Cristina Fogazzi

Cristina Fogazzi aka Estetista Cinica racconta in un libro una quarantina di luoghi del cuore, intimamente legati alla sua autobiografia, svelando la sua passione per l’arte: bellezze da visitare rigorosamente di persona, altro che Instagram…

“Può un’estetista scrivere un libro che parla di luoghi d’arte?”, in molti probabilmente se lo chiederanno di fronte al nuovo libro di Cristina Fogazzi, meglio nota come l’Estetista Cinica, influencer da un milione di follower. E così l’autrice – nell’introduzione di “Il mio Grand Tour. Storie di luoghi, di arte e di ansia” – si fa la domanda e si dà la risposta da sola, prevenendo direttamente le eventuali obiezioni.

Scopriamo allora che, oltre ad essere un’esperta di benessere, è anche una grande appassionata d’arte – in particolare contemporanea, di cui è anche collezionista – fin dai tempi dell’università, quando ha studiato questa materia con il professor Luciano Caramel, critico e storico dell’arte italiano, scomparso il 26 novembre 2022.

Cristina Fogazzi e i luoghi d’arte difficili da instagammare

Solo negli ultimi anni, però, in particolare dal 2020, Cristina Fogazzi ha scelto di condividere con le sue fan questa passione, fino a quel momento tenuta privata, e ha deciso quella di far conoscere – in tempi di pandemia – le straordinarie bellezze del nostro Paese. Con il suo truck rosa nelle scorse estati ha percorso la penisola in lungo e in largo andando alla scoperta dei musei meno noti della provincia italiana, rivelandosi una divulgatrice raffinata e competente.

In questo libro ha raccolto una quarantina di luoghi del cuore, un po’ al di fuori delle rotte del classico Grand Tour, scelti tra quelli più intimamente legati alla sua autobiografia di “viaggiatrice ansiosa” e tra i più difficili da instagrammare. Il messaggio è chiaro: vanno rigorosamente visitati di persona “perché dal vivo è sempre tutto meglio”, chiosa Cristina. Un racconto sincero e appassionato di come la bellezza possa davvero salvarci o comunque renderci esseri umani migliori.

Chi è Cristina Fogazzi aka Estetista Cinica

Cristina Fogazzi, classe 1974, è originaria di Sarezzo (Brescia). Dopo il liceo classico, frequenta per due anni la facoltà di Lettere. Qualche anno e parecchi lavori dopo, apre un suo centro estetico a Milano.

La sua carriera inizia in rete, con un blog, estetistacinica.it, che è subito un fenomeno virale e diventa presto una startup da cui nasce il suo marchio VeraLab. Lo shop online e i relativi prodotti dedicati al rispetto del corpo riscuotono un enorme successo. Nel 2016 per Mondadori pubblica Guida cinica alla cellulite in collaborazione con il dottor Enrico Motta.