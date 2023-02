Il coming out di Velma fa infuriare i fan (e non c’è nemmeno Scooby-Doo)

Sta uscendo in questo inizio 2023 la serie tv “Velma”, una commedia poliziesca prodotta da HBO Max e basata sul personaggio di Velma Dinkley, che per la prima volta viene rappresentata come lesbica (anche se già il film d’animazione Trick or Treat era stato molto esplicito) e di origini sud-asiatiche. Una specie di prequel, dato che con lei ci sono gli altri membri umani della Mystery Inc. prima della loro formazione ufficiale. Si tratta quindi della prima serie televisiva del franchise a non avere come protagonista il personaggio di Scooby-Doo.

Velma, la “peggiore serie tv del 21° secolo”

E proprio l’assenza del famoso e simpatico cane a 4 zampe è uno dei motivi per cui la serie sta ricevendo tantissime critiche e recensioni negative da parte dei fan, nonché stroncature su importanti siti di cinema e televisione, come riporta Fox News Digital. Per esempio su IMDb (Internet Movie Database), che ha persino definito la serie “il progetto animato con la più bassa valutazione del 21° secolo”, Velma ha ottenuto un punteggio aggregato di 1,3 stelle su 10 da parte del pubblico. Dopo la prima uscita del 12 gennaio, “Velma” ha ricevuto più di 46.000 valutazioni a una stella su IMDb, mentre meno di 2.000 hanno dato allo show un voto di 10 su 10.

Velma tra lap dance e volgarità

Oltre all’assenza del personaggio principale, il pubblico ha criticato la serie tv per i suoi contenuti adulti, con numerosi riferimenti a violenza e sesso, che striderebbero con la tradizione della longeva serie per bambini. Per esempio, in una scena del sesto episodio, intitolato “The Sins of the Fathers and Some of the Mothers”, la protagonista si lancia una pole dance insieme ad alcune spogliarelliste per attirare l’attenzione del padre, con cui si è data appuntamento in una vecchia tavola calda che frequentavano insieme in passato, scoprendo però che nel frattempo è diventata uno strip club, il “Nana’s Nipples”.

Nel quarto episodio, invece, Velma dice (in tono scherzoso): “Per tutta la vita i ragazzi hanno detto alle ragazze che c’è un modo giusto di essere sexy, e io non lo sono. I ragazzi ci insegnano persino a vergognarci del nostro corpo. Ogni bambino sa come disegnare un pene, ma se gli fai disegnare una vagina, cosa succede?”.

Il tema della diversità affrontato in modo superficiale

Secondo lo scrittore Amos Barshad, i fan di Scooby-Doo si sono arrabbiati perché la razza e la sessualità del personaggio dei cartoni animati non sono state esplorate “in profondità”, come ha scritto nella sua recensione su Wired. “Le maggiori lamentele nei confronti dello show non sembrano riguardare il fatto che si stia affrontando il tema della diversità all’interno della banda di Mystery Inc., ma piuttosto il modo in cui lo si sta facendo, piatto e monocorde. E quando si tratta della sessualità di Velma, argomento di discussione ormai da anni, qualsiasi tentativo di affrontare la questione deve essere ben approfondito”.

D’altre parte, Barshad ha suggerito che il contraccolpo potrebbe essere dovuto anche a “razzismo ed omofobia”: “Forse molte persone non erano pronte per un cambiamento, nonostante tanti fan dello show chiedessero da tempo che l’omosessualità di Velma uscisse dall’armadio”.

E così “Velma” rischia di trasformarsi in un flop, nonostante la serie sia nata con il tipo di pedigree che di solito indica un successo. E’ prodotto esecutivamente dalla veterana Mindy Kaling, che è anche la voce del personaggio principale, ed è uno show su uno dei nerd più amati della cultura pop, che aggiunge all’intrattenimento per bambini un nuovo, ammiccante tocco adulto.