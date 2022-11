Come vendere di più in un’era di cambiamenti digitali? In un libro i consigli di Davide Berrone

In libreria per Mind Edizioni il libro “Business esponenziale” di Davide Berrone dedicato al digital business

“Aiuto imprenditori e manager a comprendere i cambiamenti esponenziali in atto e ad intervenire con il coaching per aumentare le performance in un mondo sempre più veloce e competitivo“. Business coach ed executive coach, Davide Berrone nel libro “Business esponenziale”, appena pubblicato da Mind Edizioni, analizza ciò che cosa sta succedendo in questa era di cambiamenti digitali e spiega cos’è che può fare la differenza. “Essere consapevoli di ciò che si fa e del perché lo si fa è la chiave fondamentale per imboccare la via del successo.

Perché, insieme ai grandi cambiamenti, ci sono sempre grandi opportunità e pensare positivo è imperativo“.

Gli esempi di Snapchat, Oculus, Uber e WhatsApp

Il volume offre una serie di nozioni, strumenti e spunti di riflessione per intraprendere la trasformazione di un’azienda in un “business esponenziale”, modello ormai sempre più diffuso. Attualmente, infatti, stiamo assistendo a una nuova realtà costituita dalla proliferazione di nuove aziende, la cui scalabilità è di velocità mai viste, capaci di raggiungere un miliardo di capitalizzazione in circa due-tre anni, come è stato il caso di Snapchat, Oculus, Uber e WhatsApp.

Il libro di Davide Berrone sul digital business

Ma che cosa significa esattamente costruire un “business esponenziale”? Impiegare la tecnologia per la realizzazione di beni e prodotti in grado di cambiare il mondo oppure creare nuovi servizi per riuscire a tenere testa all’accelerazione del ritmo della vita sono, per esempio, due punti chiave. In totale, sono cinque le fasi da seguire per comprendere gli elementi fondamentali del business digitale, per smaterializzare la propria azienda e non soccombere di fronte all’accelerazione che stiamo vivendo.

Secondo gli auspici di Davide Berrone, coloro che seguiranno lo schema del business esponenziale illustrato nel libro riusciranno a trasformarsi, creeranno profitto e batteranno la concorrenza.

L’AUTORE

Laureato alla New York University in financial management e marketing, Davide Berrone ha conseguito un eMBA alla Columbia Business School e si è specializzato in marketing alla Harvard Business School.

Dopo essere stato manager di una multinazionale industriale per 20 anni a Boston, ha proseguito la sua carriera come consulente per il marketing e per lo sviluppo di nuovi mercati per clienti internazionali. Esperto di negoziazioni complesse, strategia di vendita e comunicazione efficace, è coach certificato dall’organizzazione americana “The Society of NLP™”.

IL LIBRO

Davide Berrone

Business esponenziale. Come vendere di più in un’era di cambiamenti digitali

Mind Edizioni

Pag.

160, € 14,90