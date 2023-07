Aeroporti affollati e caro-biglietti: come affrontare il caos voli estivo

Nonostante le tariffe dei biglietti aerei siano aumentate in media del 20% da inizio anno, è in forte aumento il numero di viaggiatori: ecco alcuni consigli per affrontare il caos di luglio e agosto tra cui quelli della coppia di influencer-assistenti di volo “Two Guys on a Plane”

Perché questo articolo dovrebbe interessarti? Se anche tu sei in partenza per le vacanze estive e temi sia il rincaro dei biglietti sia il caos negli aeroporti che esplode sempre a Ferragosto (ma pure prima e dopo), ecco qualche consiglio per cercare di limitare i disagi. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, perché volare durante l’estate 2023 potrebbe essere più costoso degli anni passati?

Estate 2023, “decollano” i prezzi dei biglietti aerei: +23% in media nella tratta Europa-USA

Le tariffe dei biglietti aerei sono cresciute da inizio anno, nonostante la diminuzione del costo dei carburanti, in particolare le rotte internazionali come quella tra Stati Uniti ed Europa (+23%). In generale, le tariffe del segmento non premium sono aumentate del 20% in media, mentre per le premium il rincaro è nell’ordine del 2%.

Questo dipende dalla scarsa disponibilità di aeromobili di nuova costruzione, come spiega uno studio di Allianz Trade: i produttori, infatti, si stanno riprendendo lentamente dal crollo delle consegne durante la pandemia e nel 2023 non riusciranno a garantire la quantità di velivoli pre-crisi (ovvero 1.600 nuovi jet passeggeri per anno).

Prima a causa del lockdown, e successivamente a causa dei colli di bottiglia delle catene di approvvigionamento e della scarsità di componenti, le consegne si sono dimezzate nel 2020 e hanno iniziato a migliorare progressivamente solo in seguito. Nel 2022 sono cresciute del +19,1% su base annua e i posti disponibili per chilometro (ASK) a livello mondiale sono aumentati del +39,6%, mentre per il 2023 si prevede una crescita delle consegne del +19,8%.

Pandemia addio, anche i passeggeri sono in aumento

L’offerta rimane però limitata e determina quindi l’aumento dei prezzi dei biglietti, che vanno a ruba anche perché il numero dei passeggeri sui voli aerei sta tornando quasi ai livelli pre-pandemia, nonostante l’inflazione elevata e l’aumento dei tassi d’interesse interbancari. La domanda è particolarmente sostenuta in Asia, dopo la riapertura della Cina che ha superato l’emergenza Covid. Il comparto, che aveva accumulato grandi perdite e aveva costretto a importanti ricapitalizzazioni sostenute anche da massicci interventi statali, può così anticipare l’anno del break even finanziario, inizialmente previsto per il 2024.

“L’RPK (Revenue Passengers Kilometres), un indicatore chiave del settore che analizza i chilometri percorsi dai passeggeri paganti, è aumentato del 58,3% su base annua, a livello mondiale nel primo trimestre dell’anno (raggiungendo l’85,9% dei livelli pre-pandemici)”, spiega la Sector Advisor Allianz Trade, Maria Latorre. “Se consideriamo la stagione estiva le vendite globali di biglietti, per il periodo maggio-settembre, sono aumentate del 35,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo il 92% del livello pre-pandemico”.

Caos voli: consigli per sopravvivere

L’estate quindi si preannuncia particolarmente calda ad alta quota. Alcuni assistenti di volo, tra cui la coppia di influencer Two Guys on a Plane e la collega Essence Griffin, hanno spiegato alla Cnn gli errori da non commettere per non vivere un incubo in aeroporto.

Innanzitutto, possibilmente viaggiare nelle prime ore del mattino per evitare l’effetto a catena di una giornata di cancellazioni e ritardi: vale la pena di svegliarsi all’alba.

Poi, cercare di prenotare nei giorni non di punta, evitando ad esempio il venerdì sera o il lunedì mattina.

Non fare programmi di viaggio con connessioni troppo stringenti, che si tratti di prendere una coincidenza con un altro volo o di un altro appuntamento, come la partenza di una crociera o la partecipazione a un matrimonio: meglio avere sempre un buon margine di tempo per assorbire eventuali imprevisti, anche a costo di spendere un po’ di più.

E ancora: leggere le condizioni di volo della compagnia aerea, in modo da non avere aspettative diverse dal servizio offerto (ad esempio sulla disponibilità di pasti a bordo).

Scaricare tutte le app che potrebbero essere utili per essere aggiornati in tempo reale sull’andamento dl viaggio: compagnia aerea, aeroporto e tracker di volo (si potranno eliminare subito dopo l’arrivo).

Presentarsi al gate con anticipo e non aspettare l’ultimo minuto, solo perché non si ha voglia di stare in piedi in coda.

Cosa fare se il volo viene ritardato o cancellato

Se il volo viene cancellato o ritardato, meglio evitare di fare la fila al bancone del servizio clienti ed usare invece il cellulare per cercare opzioni online oppure per chiamare le linee di assistenza della compagnia aerea o, ancora, cercare di avere informazioni dal personale al gate.

Altri suggerimenti utili: prepararsi degli snack da portare a bordo, perché affidarsi ai pasti offerti durante il volo può essere deludente, oltre al fatto che c’è sempre la possibilità che il volo possa decollare in ritardo.

Vestirsi per il viaggio, non per la destinazione: sbagliato salire a bordo indossando pantaloncini, infradito e cappellino da sole per poi ritrovarsi a soffrire l’aria condizionata.

Cosa mettere nel bagaglio a mano

Inserire nel bagaglio a mano tutto ciò che potrebbe fare comodo, sia durante il viaggio sia nel caso di disguidi, senza aver paura di peccare di prudenza: quindi, da un lato tablet, libri e tutto ciò che serve per non annoiarsi in volo (con relativi caricabatterie), dall’altro abiti di ricambio e borsetta per la toilette. Non bisogna nemmeno fare troppo affidamento sul wifi degli aerei, che potrebbe non funzionare bene, quindi meglio scaricare in anticipo il film che si vuol vedere o il romanzo che si vuole leggere.

Fare il check-in online, quando previsto, ed essere disposti a pagare qualcosa in più se si vuole la garanzia di potersi sedere accanto al proprio compagno di viaggio.

Infine, se il volo è in ritardo e si ha una coincidenza, informare l’equipaggio di cabina che cercherà di far passare prima i passeggeri che hanno fretta. Altrimenti armarsi di gentilezza e non sgomitare: tutti hanno voglia di scendere a terra.