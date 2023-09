Vaccino Covid aggiornato, Schillaci: “Gratuito per tutti? Stiamo ragionando”

In Italia sta arrivando il vaccino Covid aggiornato alle varianti attualmente in circolazione. Lo ha fatto sapere il ministro della salute

In Italia sta arrivando il vaccino Covid aggiornato alle varianti attualmente in circolazione. Lo ha fatto sapere il ministro della salute Orazio Schillaci.

Vaccino Covid, Schillaci: “Gratuito per tutti? Stiamo ragionando”

Il ministro della salute Schillaci, parlando della possibile ripresa del Covid nella stagione invernale, ha fatto sapere che il nuovo vaccino dovrebbe arrivare tra 15 giorni. Orazio Schillaci, però, non si è sbilanciato sulla gratuità o meno del vaccino per tutti, un aspetto sul quale il governo “vuole ancora ragionare”

Via libera dell’Aifa e di Ema al vaccino Covid aggiornato

Il via libera dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) al nuovo vaccino anti-Covid Comirnaty di Pfizer-BioNTech mirato alla sotto variante OmicronXBB.1.5. è arrivato, nei giorni scorsi, dalla Commissione tecnico scientifica di Aifa, dopo l’approvazione da parte dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema).

A chi è consigliato il vaccino Covid aggiornato

La somministrazione del nuovo vaccino, come rileva l’ultima circolare del ministero della Salute, è fortemente raccomandata agli over-60, ai soggetti fragili, alle donne in gravidanza e agli operatori sanitari. A loro, in particolare, “è raccomandata e offerta una dose di richiamo a valenza 12 mesi con la nuova formulazione di vaccino aggiornato”. La vaccinazione potrà inoltre essere consigliata a familiari e conviventi di persone con gravi fragilità. A tal proposito, “si prevede la possibilità di somministrazione della dose di richiamo a distanza di almeno 3 mesi dall’ultimo evento (ultima dose, a prescindere dal numero di richiami già effettuati o ultima infezione diagnosticata).

È previsto, inoltre che i nuovi vaccini, come riportato nella circolare, possano essere utilizzati anche per il ciclo primario, cioè per chi non si è mai vaccinato.