“Tutto chiede salvezza”: la nuova serie Netflix tratta dal libro di Mencarelli

“Tutto chiede salvezza” è la nuova serie Netflix, la quale sarà disponibile dal 14 ottobre. La nuova serie tv è diretta da Francesco Bruno, e vede tra i protagonisti Federico Cesari, Andrea Pennacchi, Vincenzo Crea, Lorenzo Renzi e Vincenzo Nemolato.

Il romanzo, vincitore del premio Strega Giovani 2020, parla anche della malattia mentale, argomento sempre più importante nel dibattito pubblico. Il libro, scritto da Daniele Mencarelli, parte da una storia vera, ossia un evento autobiografico dell’autore, che nel 1994 fu sottoposto a un TSO, Trattamento sanitario obbligatorio, dopo un eccesso di rabbia.

Ls trama del libro è anche un’autobiografia di Daniele quando, in seguito a una violenta esplosione di rabbia, venne sottoposto a un TSO (trattamento sanitario obbligatorio).

È il giugno del 1994, un’estate di Mondiali. Al suo fianco, i compagni di stanza del reparto psichiatria che passeranno con lui la settimana di internamento coatto: cinque uomini ai margini del mondo. Personaggi inquietanti e teneri, sconclusionati eppure saggi, travolti dalla vita esattamente come lui. Come lui incapaci di non soffrire, e di non amare a dismisura. Dagli occhi senza pace di Madonnina alla foto in bianco e nero della madre di Giorgio, dalla gioia feroce di Gianluca all’uccellino resuscitato di Mario.

Sino al nulla spinto a forza dentro Alessandro. Accomunati dal ricovero e dal caldo asfissiante, interrogati da medici indifferenti, maneggiati da infermieri spaventati, Daniele e gli altri sentono nascere giorno dopo giorno un senso di fratellanza e un bisogno di sostegno reciproco mai provati. Nei precipizi della follia brilla un’umanità creaturale, lo scrittore Mencarelli sa dare voce con una delicatezza e una potenza uniche.