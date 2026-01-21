Trenord, nel 2025 780mila corse e 205 milioni di passeggeri

Nel 2025 Trenord ha effettuato 780mila corse, il 3% in più rispetto al 2024, per 205 milioni di passeggeri. È un quarto dell’offerta di trasporto ferroviario regionale in Italia. 590mila treni hanno avuto origine o destinazione nella città di Milano.

Le frequentazioni sui treni lombardi continuano a crescere: a novembre 2025 i viaggiatori nei giorni feriali erano 790mila, il 4% in più rispetto al 2024. A segnare i maggiori incrementi sono state le linee suburbane, utilizzate nei feriali da 384mila passeggeri, che hanno registrato una crescita dell’8%. I viaggiatori sulle linee Regio Express e Regionali sono aumentati del 2%, raggiungendo i 378mila al giorno.

Anche nel 2025 i viaggiatori del weekend hanno infranto nuovi record, superando del 30% i flussi pre Covid. Il sabato hanno viaggiato 505mila passeggeri (+5% rispetto al 2024); nei festivi 384mila (+9%).

Nel 2025, l’83,8% dei treni è arrivato puntuale; il dato è di quasi 4 punti percentuali superiore al 2024. L’89,6% è giunto entro i 7 minuti dall’orario previsto e il 96,7% entro 15 minuti.

Se si escludono le cause “esterne” – maltempo, comportamenti scorretti, interventi delle Autorità – la puntualità dei treni in Lombardia è stata dell’87,6%. Sulla regolarità del servizio hanno influito l’intenso traffico ferroviario sulla rete lombarda, specialmente sul nodo di Milano, e i lavori per il potenziamento delle infrastrutture. Sono stati 207 i cantieri attivati sui binari regionali nel 2025: è il 23% in più rispetto al 2024.

Le frequentazioni sulle linee suburbane

L’utilizzo massivo del treno in Lombardia è determinato principalmente dalle linee suburbane, tanto quelle che servono il Passante Ferroviario di Milano, quanto quelle che raggiungono la metropoli attestandosi a Porta Garibaldi e Cadorna e transitando lungo la Cintura Sud.

La S5 Varese-Milano Passante-Treviglio è la suburbana più frequentata, con 58mila utenti feriali. Il dato è stabile rispetto al 2024. Seguono le linee S8 Lecco-Carnate-Milano con oltre 51mila viaggiatori (+22% sul 2024), S6 Novara-Passante-Pioltello con più di 42mila (+2%) e S1/S12 Lodi-Melegnano-Passante-Bovisa-Saronno con 35mila.

Le frequentazioni sulle linee Regio Express e Regionali

La Milano-Brescia-Verona si conferma la più frequentata tra le linee Regio Express, con 36mila viaggiatori nei giorni feriali (+1% rispetto al 2024). È seguita dalla linea TILO RE80 Milano-Como-Chiasso, con più di 26mila viaggiatori, dalla Bergamo-Pioltello-Milano con circa 17mila viaggiatori e dalla Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, che sfiora i 17mila.

Fra le linee Regionali, le più frequentate sono la Milano Cadorna-Saronno-Como Lago con oltre 25mila passeggeri – dato stabile rispetto al 2024 – la Milano Cadorna-Saronno-Varese Nord con 24mila passeggeri nei feriali e la Milano Cadorna-Seveso-Asso con 24mila (+12%).

Il servizio nella città di Milano e nel Passante ferroviario

Complessivamente, le 24 stazioni a Milano sono state servite da 590mila corse. Sono 133mila le corse che hanno attraversato la città lungo il Passante Ferroviario, servendo le linee suburbane S1 Lodi-Milano-Saronno, S2 Milano Rogoredo-Mariano Comense, S5 Varese-Milano-Treviglio, S6 Novara-Milano-Pioltello, S12 Melegnano-Milano Bovisa e S13 Pavia-Milano-Garbagnate Milanese.

Il servizio nelle città lombarde e per Malpensa Aeroporto

In Lombardia il secondo capoluogo più servito è Monza, la cui stazione è stata raggiunta da 129mila corse. Seguono Varese, con 96mila, e Como con 87mila.Fra le altre città in regione, si confermano snodi fondamentali per il servizio ferroviario Saronno, che con 195mila corse è la seconda destinazione più servita dopo Milano, e Treviglio, con 125mila corse. L’aeroporto di Malpensa è stato raggiunto da 67mila corse delle linee da Milano Centrale/Porta Garibaldi, Cadorna, Bellinzona/Varese.

Le corse non effettuate

Nel 2025 su circa 800mila corse programmate l’1,3% non ha circolato, cioè 29 corse al giorno su un’offerta di 2300, da metà dicembre salita a 2400. A queste si aggiungono 9.500 corse non effettuate per gli scioperi indetti durante l’anno.