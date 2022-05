Susy Del Giudice, chi è l’attrice de “I Fratelli di Filippo”: marito, figlia, film

Chi è Susy Del Giudice è un'attrice che all’età di sette anni che ha debuttato in teatro e ha recitato in diverse fiction tv

Susy del Giudice è un’attrice, candidata al David di Donatello 2022.

Chi è Susy Del Giudice

Susy Del Giudice, all’anagrafe Assunta Del Giudice, è un’attrice che all’età di sette anni debutta in teatro con uno dei grandi interpreti del teatro napoletano, Beniamino Maggio. Nata a Napoli il 9 febbraio 1969 sotto il segno zodiacale dell’Acquario, ha 53 anni. La sua carriera teatrale l’ha vista partecipe in grandi compagnie come quelle di Mario Scarpetta, Luigi De Filippo, Aldo Giuffrè, Armando Pugliese e Giancarlo Sepe. Successivamente diventa protagonista negli spettacoli di Vincenzo Salemme e la sua carriera prende il volo con con il film Luna rossa e in televisione con le serie Capri e Gomorra, ma ha recitato anche in diverse fiction in onda sulla Rai come Mina Settembre.

Vita privata

Susy Del Giudice è sposata con l’attore Giovanni Esposito e ha una figlia di nome Mela.

Film

Susy Del Giudice ha fatto diversi film come Una piccola impresa meridionale, A Napoli non piove mai, Anime Borboniche, I Fratelli di Filippo di Sergio Rubini. Nel 2001 ha recitato anche in Luna Rossa.

Fiction

In televisione ha recitato in diverse fiction come Un’altra vita, Don Matteo 10, I bastardi di Pizzofalcone, La vita promessa, Mina Settembre (2021), Il commissario Ricciardi (2021), Le indagini di Lilota Lobosco.