Superbonus 110%, Giorgetti: “Finita stagione di questo bonus”

Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti torna a parlare di superbonus, spiegando alle aziende che cercano una risposta in merito alla cessione dei crediti che la stagione di questo bonus edilizio sta arrivando alla fine. Il ministro dell’economia, in particolare, ha precisato che “il meccanismo dell’agevolazione sui lavori edilizi ha generato 120 miliardi di debito che lo Stato dovrà pagare“. e che per quanto il Governo sia “aperto al confronto per un secondo tempo sostenibile del meccanismo della cessione del credito” In futuro “le nuove agevolazioni dovranno camminare su solide gambe che tengano conto delle nuove regole di contabilità” stabilite da Eurostat.

A che punto siamo?

Dal Governo Meloni, come ricordiamo, era arrivato lo stop alla cessione dei crediti per il Superbonus. Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, fin dalle origini di questa scelta, aveva spiegato la decisione dicendo che fosse legata a “risolvere il nodo dei crediti”, arrivati ormai a 110 miliardi, e a “mettere in sicurezza i conti pubblici”. “Il problema – aveva aggiunto – non è tanto il Superbonus, quanto i meccanismi di cessione che sono stati disegnati. Chi ha disegnato quei meccanismi senza discrimine e senza discernimento, è lui, o lei o loro i colpevoli di questa situazione per cui migliaia di imprese stanno aspettando i crediti”.