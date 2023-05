Simone Baldini, chi è l’atleta paraolimpico angelo del fango in Emilia

Chi è Simone Baldini, atleta paraolimpico tra i soccorritori in Emilia Romagna: "Avevo una pala e mi sono messo a spalare, non sono un eroe".

Chi è Simone Baldini, atleta paraolimpico che spala il fango in Emilia Romagna

Negli ultimi giorni l’atleta paraolimpico Simone Baldini ha fatto parlare di sé per il suo coraggio e spirito di sacrificio, mettendosi in prima linea per aiutare a spalare il fango in Emilia Romagna dopo l’alluvione che ha colpito la regione. Insieme ad altri volontari, si è recato a Forlì in carrozzina, dove ha aiutato i cittadini a liberare le strade da fango e detriti. Lo racconta in un’intervista al Corriere della Sera: “Io non potevo tirar via i mobili dalle case. Con la carrozzina sarebbe stato complicato. Ma avevo una pala in mano e mi sono messo a spalare”.

I suoi sforzi sono stati immortalati da una foto, che ha fatto presto il giro del web: “Io non sapevo proprio nulla di quella foto. Domenica sono tornato a casa tardi e ho cominciato a ricevere messaggi, emoticon, complimenti. Poi mi hanno girato pure la foto. Che posso fare? Volevo solo dare una mano”. Da piccolo voleva fare il vigile del fuoco, come suo padre, ma la sua malattia ha messo un freno alle sue ambizioni: “Anche io sognavo che un giorno avrei fatto il pompiere. Poi mi è successa questa cosa alle gambe e ho fatto altro. Ora è capitata l’occasione e non mi sono tirato indietro”.

Intervistato anche da TGcom24, Baldini ha commentato così la sua improvvisa popolarità: “Non sono un eroe, ho semplicemente fatto quello che potevo e ho reso quello che ho sempre ricevuto nella mia malattia. Tornerò in Emilia, lì c’è da fare ancora per settimane. A Forlì, Cesena, Ravenna, non so. Di sicuro, dopo tutto questa ribalta non posso tirarmi indietro e farmi dire dietro che ero lì solo per pubblicità”.

Vita privata e carriera agonistica

Residente di San Marino, Simone Baldini ha 42 anni ed è sulla sedia a rotelle da quando era solo un adolescente a causa di un virus al midollo spinale. Ciononostante, Baldini non si è lasciato frenare dalla sua condizione ed è diventato un nome molto noto nel mondo dello sport paraolimpico, guadagnandosi il soprannome di Iron Baldo. Nel 2015 ha vinto il titolo europeo di triathlon e ha gareggiato in handbike al fianco di Alex Zanardi.