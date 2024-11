La seconda edizione di Téchne: call per startup e spin-off

Si aprono oggi le candidature per la seconda edizione di Téchne, l’acceleratore dello Spoke 2 del Rome Technopole, nato con la missione di facilitare l’accesso al mercato di startup e spin-off della ricerca universitaria basate nella Regione Lazio e nel Sud Italia. L’obiettivo di Téchne è quello di fornire un programma di accelerazione avanzato per l’innovazione accademica e quella generata sul territorio, stimolando i processi di Technology Transfer e rafforzando le capacità imprenditoriali delle startup e degli spin-off della ricerca attraverso una formazione mirata, incontri di mentorship personalizzati e l’organizzazione di eventi di presentazione con investitori e aziende.

Téchne mette a disposizione di startup e spin-off con soluzioni digitali l’intero ecosistema del Rome Technopole, composto da più di 40 attori tra università pubbliche e private, centri di ricerca, istituzioni, associazioni imprenditoriali, corporate e venture capital. Téchne è una iniziativa sviluppata nell’ambito delle attività e degli eventi promossi dallo Spoke 2 di Rome Technopole “Technology Transfer, New Entrepreneurship, Business Incubation and Acceleration” di cui l’Università di Roma Tor Vergata è responsabile.

Le startup e gli spin-off selezionati potranno accedere al programma di accelerazione gestito da Zest, leader di mercato in Italia negli investimenti early-stage venture capital, accelerazione di startup e nell’erogazione di programmi di Open Innovation e Corporate Venturing, con la finalità di migliorare le strategie di go-to-market delle imprese innovative, creare occasioni concrete di business grazie alla rete del Rome Technopole e metterle in contatto con il network di mentor qualificati dello spoke 2 del Rome Technopole e con una rete di investitori per la crescita imprenditoriale e lo scale-up.

Colmare il gap tra ricerca universitaria di eccellenza e mercato

Téchne vuole colmare il gap oggi esistente tra le competenze e la ricerca universitaria di eccellenza e il mercato, valorizzando la vocazione industriale del territorio. Possono candidarsi fino alle ore 12.00 del 14 gennaio 2025 startup innovative e spin-off con soluzioni digitali costituite dal 1° gennaio 2023 e basate nella Regione Lazio o nel Sud Italia (Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) accedendo direttamente al sito www.techne-rometechnopole.it. Possono candidarsi tutte le imprese con una soluzione innovativa digitale.

I settori di maggiore interesse per le candidature sono quelli relativi a:

a) Transizione energetica: soluzioni che prevedono il ricorso a energie rinnovabili e/o a ridotta impronta di carbonio e che consentono lo sviluppo di un’economia sostenibile, basata sugli obiettivi di decarbonizzazione ed efficienza energetica;

b) Transizione digitale: Soluzioni tecnologiche e innovative in grado di abilitare e sostenere la crescita e la competitività per tutti i settori di mercato;

c) ​Salute e Biopharma: soluzioni per lo sviluppo sostenibile delle Life-science, in grado di garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età: dalla prevenzione alla diagnosi e alla terapia fino al monitoraggio e alla gestione della salute e dello stile di vita.

Baciocchi (Spoke 2 Progetto Rome Technopole): “Puntiamo a divenire un modello di riferimento”

“Lo Spoke 2 del Rome Technopole ha sviluppato una serie di servizi e strumenti che supportano e favoriscono il trasferimento di idee innovative dai laboratori di ricerca fino all’applicazione industriale. Téchne rappresenta l’ultimo anello della filiera di servizi offerti da Rome Technopole a start-up e spin-off, che tramite questo programma di accelerazione vengono formate e guidate nel percorso di ricerca di investitori. L’auspicio è che, sulla scorta dell’esperienza della prima edizione, questa seconda edizione di Tèchne consenta di perfezionare il percorso ideato da Rome Technopole, con la prospettiva di rappresentare un modello di riferimento per l’accelerazione d’impresa”, ha affermato il Prof. Renato Baciocchi, dell’Università di Roma Tor Vergata – Responsabile Spoke 2 Progetto Rome Technopole

Magnifico (Zest): “Rafforziamo la nostra offerta formativa a favore delle startup”

“La prima edizione di Téchne ha accelerato 13 startup con tecnologie innovative basate su Intelligenza Artificiale, Big Data, Blockchain e in ambito Industry Tech, Traveltech, Pharma e Regtech. Con questa seconda edizione, rafforziamo l’offerta formativa a favore delle startup che potranno accedere a un numero maggiore di sessioni di mentorship, con un coinvolgimento ancora più diretto dell’ecosistema di partner industriali e della ricerca del Rome Technopole. L’ambizione di Téchne è accelerare la crescita dell’ecosistema dell’innovazione del Lazio e del Sud Italia, facilitare il processo di trasferimento tecnologico sui mercati, valorizzando il talento e le eccellenze che oggi necessitano di trovare un avviamento più veloce”, ha affermato Roberto Magnifico, Partner e Board Member di Zest Innovation.