Roma, attivisti per il clima bloccano ancora le strade: altri disagi per automobilisti

Roma, attivisti per il clima ancora una volta hanno manifestato in strada. E' successo nella mattinata di venerdì 14 ottobre 2022.

Roma, attivisti per il clima continuano a bloccare le strade per portare avanti le loro idee a favore del clima. Tutto ciò però crea disagi solo agli automobilisti che non ne possono più e sono stanchi di questa situazione.

Roma, attivisti per il clima bloccano ancora le strade

Anche stamattina 14 ottobre, gli attivisti di Ultima generazione hanno manifestato per le strade di Roma. Un gruppo di persone ha bloccato questa mattina il traffico in via Foro italico, a Roma, per protestare sulla crisi climatica.

Nei giorni scorsi gli ambientalisti avevano annunciato un’escalation delle proteste: «perché questo è l’unico modo che abbiamo per far sì che i nostri governi si impegnino a contrastare l’emergenza climatica? Vieni a conoscerci alle nostre presentazioni! E se vuoi sperimentare le dinamiche all’interno di un’azione di disobbedienza civile nonviolenta, partecipa ad una formazione, questa settimana ce n’è una a Roma proprio lunedì!».

Altri disagi per automobilisti

Tutto questo provoca disagi solo per gli automobilisti che sono stufi ed inferociti.

Ci sono stati infatti discussioni tra chi poi è sceso dall’auto o dalla moto per spostare con forza gli attivisti che come sempre si sdraiano per terra e non manifestano mai in modo violento.

