Pooh a Bergamo: scaletta delle canzoni, biglietti del concerto e tour

Pooh a Bergamo si esibiscono in concerto nella serata di mercoledì 27 settembre 2023 in occasione del loro tour.

Pooh a Bergamo si esibiscono in concerto in occasione del loro tour 2023. La band è protagonista in questi mesi di una serie di live nelle città italiane portando la storia e la bellezza della loro musica.

Pooh a Bergamo: scaletta delle canzoni

I Pooh si esibiscono nella serata di mercoledì 27 al Teatro Arena Fiera di via Lunga di Bergamo. “Si può essere amici per sempre, anche quando le vite ci cambiano”: così il gruppo è tornato con nuovi live in giro per l’Italia. Ecco la scaletta delle canzoni che la band porta sul palco:

Amici per sempre

Canterò per te

Stai con me

Rotolando respirando

Giorni infiniti

Dove comincia il sole (Parte I)

Dove comincia il sole (Parte II)

Isabel

L’aquila e il falco

L’ultima notte di caccia

Eleonora mia madre

Il tempo, una donna, la città

La donna del mio amico

L’altra donna

Stare senza di te

In diretta nel vento

Noi due nel mondo e nell’anima

La mia donna

L’anno, il posto, l’ora

Io e te per altri giorni

Infiniti noi

Parsifal

Parsifal Part 2

Vieni fuori

In silenzio

Alessandra

Quando una lei va via

Nascerò con te

Piccola Katy

Risveglio

Viva

Grandi speranze

Il ragazzo del cielo

Lettera da Berlino est

Dall’altra parte

Tu dov’eri

Orient express

Notte a sorpresa

Cercando di te

Ci penserò domani

Incredibilmente giù

Ali per guardare, occhi per volare

Mediterraneo

Maria Marea

Pierre

40 primavere

Solo voci

Uomini soli ft. Il Volo

Io sono vivo

Noi siamo in pericolo

Tanta voglia di lei

Dammi solo un minuto

Se c’è un posto nel tuo cuore

Pensiero

Dimmi di sì

Chi fermerà la musica

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma online di ticketone. Inoltre, il tour del gruppo continuerà nelle prossime settimane e mese. Ecco tutte le date e tappe:

29 settembre – Arena Di Verona

30 settembre – Arena Di Verona

1 ottobre – Arena Di Verona

5 ottobre – Mediolanum Forum – Milano

6 ottobre – Mediolanum Forum – Milano

7 ottobre – Unipol Arena – Bologna

13 ottobre – Pala Alpitour – Torino

14 ottobre – Nelson Mandela Forum – Firenze

15 ottobre – Nelson Mandela Forum – Firenze

18-19 ottobre – Pala Florio – Bari