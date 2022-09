Paolo Antonacci, chi è il figlio di Biagio: età, laurea, fidanzata, autore e canzoni

Paolo Antonacci è il figlio del famoso cantante Biagio. Nella vita ha in qualche modo seguito la passione per la musica come il padre. Tuttavia, la sua prima scelta è stata quella di scrivere testi di canzoni per altri artisti.

Paolo Antonacci, chi è il figlio di Biagio: età e laurea

Paolo Antonacci è il figlio del famoso cantante Biagio Antonacci. Nato nel 1995, si è laureato in in Scienze della comunicazione, conseguito alla IULM di Milano.

Figlio d’arte, in qualche modo ha seguito la strada del padre diventando autore di canzoni. Paolo ha partecipato, nel 2019, al Festival di Sanremo 2019 condotto da Claudio Baglioni, con suo brano dal titolo Mi farò trovare pronto cantato da Nek.

Dunque, Biagio Antonacci ha tre figli. Il più piccolo è nato il 21 dicembre 2021, dall’unione con la compagna Paola Cardinale. Per celebrare il lieto evento, il cantante ha pubblicato sui social: “Ci sarà un nuovo albero per ogni nuova vita.

È nato Carlo, mio figlio“. E a corredo ha allegato una fotografia di un fiocco azzurro appeso su un giovane esemplare di ulivo. Carlo ha dunque due fratelli: Paolo e Giovanni Antonacci, nati dalla relazione con Marianna Morandi. Giovanni è cantante e presentatore radiofonico, mentre Paolo scrive testi musicali per diversi artisti.

Paolo Antonacci: fidanzata

Non si sa molto della sua vita sentimentale e nemmeno dalle foto sui social si riesce a percepire se nella sua vita c’è la presenza di una ragazza che ha rubato il cuore al figlio di Biagio Antonacci.

Autore e canzoni

Paolo ha un contratto di esclusiva con le edizioni musicali Eclectic/Curci. I brani che portano la sua firma come autore sono tanti, ne citiamo alcuni: Dov’è che si va, per Annalisa, il singolo La Stessa per Alessandra Amoroso, Due Volontà per Eros Ramazzotti, Sceglimi per Irama. Non solo: La dolce vita, con Mara Sattei e Tananai. Anche il brano Sesso occasionale, portato a Sanremo 2022 da Tananai, porta la sua firma. In ultimo c’è anche il brano Bellissima di Annalisa.

Nella sua carriera ha scritto canzoni per Nek, Alessandra Amoroso, CARA, Annalisa, Francesco Renga, Fedez e moltissimi altri.

