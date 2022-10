Oroscopo Paolo Fox settimanale 31 ottobre-6 novembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 31 ottobre al 6 novembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro nella prima settimana di novembre? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale 31 ottobre-6 novembre, le previsioni per tutti i segni

Si avvicina l’inizio del penultimo mese dell’anno e lo sguardo degli appassionati di astrologia è sempre rivolto al futuro.

Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 31 ottobre al 6 novembre?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 31 ottobre-6 novembre

Dopo qualche primo giorno un po’ faticoso, la settimana dei nati nell’Ariete sarà piena di successi.

Sfruttate questo momento positivo, soprattutto sul lavoro. Una discreta fortuna anche in ambito sentimentale, soprattutto per i single. Chi ha subito una delusione amorosa avrà molte occasioni di rifarsi. Credete in voi stessi e buttatevi, l’amore è la fuori che vi aspetta.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 31 ottobre-6 novembre

I nati nel Toro dovranno fare i conti con brutti ricordi e ferite passate. Sentite il bisogno di dare una scossa alla vostra vita, di cambiare strada e ricominciare da capo.

Questa settimana è il momento migliore per muovere il primo passo, le stelle sono con voi. Per quanto riguarda il cuore, attenti a non spazientirvi e a non polemizzare troppo.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 31 ottobre-6 novembre

È il momento di fare un esame di coscienza per i nati nei Gemelli. Continuate a caricarvi di responsabilità e di innumerevoli cose da fare. Siete solo esseri umani, non potete gestire tutto voi.

Se non riuscite a controllarvi rischiate di trascurare le cose davvero importanti. Tagliate tutto ciò che è superfluo e concentratevi su pochi obiettivi decisivi.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 31 ottobre-6 novembre

Per i nati nel Cancro c’è finalmente un po’ di relax all’orizzonte. In settimana avrete modo di rifiatare e ricaricare le batterie. Evitate sforzi inutili e concentratevi sulla vostra ripresa. È tempo inoltre di valutare bene la vostra cerchia di conoscenze.

Non tutti meritano il vostro tempo e le vostre difese: cercate di valutare tutto con obiettività. Alcuni rapporti si sono già indeboliti da tempo, forse è ora di passare oltre.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 31 ottobre-6 novembre

Novembre si apre in grande ripresa per i nati nel Leone. Dopo un periodo pesante, continua la fase di ristoro e passione cominciata nelle scorse settimane. Non c’è nulla di male a prendersi una pausa, soprattutto con le tante sfide all’orizzonte.

Le stelle sono dalla vostra parte, donandovi fortuna e positività. Buone nuove anche in amore, godetevi questo momento favorevole.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 31 ottobre-6 novembre

È ora di fare importanti valutazioni personali per i nati nella Vergine. Alcune questioni passate premono su di voi: dovrete essere bravi e riflettere sul vostro operato in modo critico e obiettivo. Questa settimana sarà piena di momenti faticosi, soprattutto nei primi giorni. Il tempo passa per tutti e, forse, non siete più in condizione di agire allo stesso modo di sempre.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 31 ottobre-6 novembre

La fortuna è dalla parte dei nati nella Bilancia questa settimana. Le stelle supportano le vostre decisioni, è ora di essere audaci e osare un po’ di più. Non lasciate che questo periodo passi invano, sfruttatelo il più possibile. Se avete richieste, progetti o problemi in sospeso è il momento di mettersi in gioco.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 31 ottobre-6 novembre

C’è aria di novità nella vita dei nati nello Scorpione, che potranno godersi la nascita di un nuovo progetto. Tante idee promettenti, sulle quali è giusto investire: potrebbero portare risultati molto positivi. Ci saranno ostacoli e scontri importanti da affrontare, ma non lasciatevi abbattere. Non sarà facile, ma ne varrà la pena.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 31 ottobre-6 novembre

Qualche contrattempo potrebbe incrinare l’umore dei nati nel Sagittario nei prossimi giorni. Non sempre è possibile tenere sotto controllo ogni piccolo dettaglio, non lasciatevi prendere dall’ansia. Fate un respiro profondo e andate avanti come da programma. Tutto si aggiusterà per il weekend. Piuttosto, non trascurate il vostro cuore: dedicate il giusto tempo al vostro partner.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 31 ottobre-6 novembre

Settimana di stop necessario per i nati nel Capricorno. Siete spossati, quasi vuoti, e la fatica non farà che aumentare nei prossimi giorni, soprattutto tra giovedì e venerdì. Datevi un limite e fermatevi, avete bisogno di recuperare le vostre energie. La pausa farà bene sia alla vostra salute fisica che a quella mentale.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 31 ottobre-6 novembre

I nati nell’Acquario vedono la luce in fondo al tunnel dopo una settimana complicata. Dopo giorni di difficoltà economiche e lavorative, questioni in sospeso e continui dubbi sullo stato della vostra vita, ritroverete un po’ di chiarezza e serenità. Sfruttate questa settimana per rimettervi in piedi e rilassarvi, ne avete molto bisogno.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 31 ottobre-6 novembre

Respiri profondi e meditazione per i nati nei Pesci. L’amore vi metterà alla prova in questa settimana, solo una gran dose di pazienza vi aiuterà a superare lo scoglio. Tanti dubbi vi tormenteranno e cercheranno di portarvi sulla strada sbagliata. Scacciateli e riflettete sui bei momenti che avete passato. Non prendete decisioni impulsive, è giusto che vi prendiate il vostro tempo.