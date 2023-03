Incendio a Taranto, spavento per i residenti di un palazzo

Un Sabato incandescente per la città di Taranto, colpita da un incendio che ha preoccupato i residenti di un condominio. La nuvola di fumo ha messo in allarme i condomini e, per questo, c’è stato bisogno dell’intervento dei pompieri.

Attualmente non si registrano feriti, anche se sono passate poche ore.

Taranto, incendio in periferia

È accaduto a Taranto, dove la città è stata colpita da un incendio che, per fortuna, non ha causato né danni né feriti. A Tramontone, in periferia, la paura ha preso il sopravvento, a causa di un rogo scoppiato all’interno di un condominio, all’altezza del quarto piano. Nel palazzo si è subito sparsa la voce, dato che una nube di fumo fuoriusciva dal balcone dell’appartamento.

Sviluppatosi poco prima delle ore 13, i condomini si sono trovati costretti a chiamare i vigili del fuoco, intervenuti in maniera celere per mettere in sicurezza la zona e far evacuare i residenti. I pompieri si sono muniti di una motoscala per salire fino al quarto piano del palazzo, dovendo poi intervenire prontamente. La donna, presente nell’appartamento, è riuscita a mettersi in salvo prima dell’intervento dei vigili del fuoco.

Per fortuna, oltre allo spavento, non c’è nulla da registrare. Il principio di incendio è stato domato e non è stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118. Stando alle prime ore, non sembrano esserci nemmeno dei danni, stessa cosa per i feriti. L’incendio sembra essere stato causato da un cortocircuito.

Ultimamente non è però l’unico caso legato al tema degli incendio, spesso fin troppo frequenti. Basti pensare a Genova, dove ha preso fuoco un box, o anche a Sesto Fiorentino, per via di un incendio all’interno di un appartamento. Degno di nota anche l’incendio in Kenya, che ha colpito un resort facendo registrare anche il decesso di una turista italiana.

In questo caso, la città pugliese ha potuto contare sull’intervento dei vigili del fuoco.