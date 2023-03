Guardia Costiera, salvati più di mille migranti: record di sbarchi nel Mediterraneo

Guardia Costiera mette in salvo più di mille migranti. Le operazioni di salvataggio, non semplici, hanno portato alla salvezza tante persone. Continuano gli innumerevoli sbarchi con un record già raggiunto nel 2023.

Guardia Costiera, salvati più di mille migranti

La Guardia Costiera italiana ha effettuato l’ennesimo salvataggio dei migranti in mare. Nelle ultime ore, i soccorsi coordinati dal Centro Nazionale del Soccorso Marittimo della Guardia Costiera hanno intercettato due imbarcazioni oltre 100 miglia “al traverso della cose di Roccella Ionica”, in acque Sar Italiane.

Come riporta l’Ansa a “coordinare le operazioni in mare è Nave Dattilo della Guardia Costiera che ha recuperato tutti e 500 i migranti presenti su una delle due imbarcazioni; a dare supporto alla Nave della Guardia Costiera anche un pattugliatore della Guardia di Finanza. Le 379 persone a bordo del secondo barcone sono già state tratte in salvo da due motovedette Sar della Guardia Costiera e poi trasferite a bordo della Nave Sirio della Marina Militare che si sta dirigendo ad Augusta”. Le operazioni di salvataggio non sono state per niente semplici: “La Guardia Costiera in difficoltà nell’area Sar italiana, a sud ovest della Sicilia orientale e a sud ovest del Mar Ionio, durante interventi di propria competenza, ha chiesto supporto alla Marina Militare. È stato disposto l’immediato intervento di Nave Sirio, già presente nell’area per le proprie attivita operative, ad integrazione dei mezzi della Guardia Costiera attualmente impegnati sulla scena luogo dell’azione”, ha dichiarato in una nota il dicastero guidato da Guido Crosetto

Record di sbarchi nel Mediterraneo

Con gli ultimi sbarchi va sempre di più ad aumentare il numero di migranti che sbarcano nel Mediterraneo. Gli arrivi del 2023 sono a già a quota 17.500, il 194% in più dell’anno scorso. I dati sono stati pubblicati da Frontex, che in un bollettino ha evidenziato come il Mediterraneo centrale sia stata la rotta più attiva nei primi due mesi del 2023 per gli arrivi irregolari di migranti, con quasi 12mila attraversamenti. Il dato sarebbe addirittura superiore al doppio rispetto ad un anno fa (+116%). Sempre secondo l’agenzia europea, gli arrivi nei primi due mesi dell’anno nell’Unione europea sono stati 28130, di cui 13800 nel solo mese di febbraio. La maggior parte dei migranti arriva da Paesi dell’Africa, come Costa d’Avorio e Guinea, e anche dell’Asia, come Siria, Afghanistan e Pakistan.

