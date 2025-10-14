Food Policy Urban Act: MM porta l’acqua pubblica al Global Forum

In occasione del Global Forum del Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP), che riunisce a Milano oltre 500 delegati da 330 città del mondo, MM Spa – gestore dell’intero ciclo idrico della città e società interamente partecipata dal Comune di Milano – fornirà oltre 3.000 brick di acqua dell’acquedotto di Milano alle delegazioni internazionali, contribuendo a sensibilizzare sul valore dell’acqua, alimento a tutti gli effetti, come bene comune e sulla sua qualità nel contesto urbano. L’acqua distribuita proviene direttamente dalla rete dell’acquedotto milanese, costantemente monitorata e garantita da rigorosi controlli di qualità.

In un contesto globale segnato da crescenti disuguaglianze e crisi climatiche, la gestione pubblica dell’acqua è una scelta di equità e responsabilità sociale. MM è orgogliosa di rappresentare questo modello nella cornice del MUFPP, dove le città si confrontano per costruire politiche alimentari più giuste e sostenibili.

Nel corso dell’evento, diverse delegazioni visiteranno il depuratore MM di Nosedo, uno dei due grandi impianti – insieme a quello di San Rocco – che trattano circa il 90% delle acque reflue cittadine, restituendole all’ambiente depurate e destinate in gran parte all’irrigazione agricola. Un esempio concreto di economia circolare e di integrazione virtuosa tra servizi pubblici, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica.

Attraverso la sua partecipazione attiva al MUFPP, MM rafforza il proprio impegno a supporto delle politiche per il diritto al cibo e il diritto all’accesso alla risorsa idrica, promuovendo una visione fondata sulla qualità dei servizi e sulla tutela delle risorse naturali.