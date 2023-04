Donato De Caprio, chi è il tiktoker di “Con mollica o senza?” e cosa si conosce sull’omicidio della madre

Donato De Caprio è un famoso salumiere molto seguito sui social. Il suo esercizio gastronomico si trova nel centro di Napoli ed è diventato riconoscibile dalla domanda che fa ai clienti. Tuttavia, nelle ultime ore si parla di lui per l’omicidio della madre.

Donato De Caprio, chi è il tiktoker di “Con mollica o senza?”

Donato De Caprio è un famoso salumiere, diventato famoso anche grazie ai social con oltre 3 milioni di follower. Ormai è molto conosciuta la sua domanda che rivolge ai clienti “Con mollica o senza?”. Dopo essere stato licenziato dalla salumeria in cui lavorava, da disoccupato è riuscito, con l’aiuto di Steven Basalari, influencer e proprietario della discoteca “Number One” di Brescia, ad aprire un suo esercizio gastronomico nel centro di Napoli a pochi passi dal Mercato della Pignasecca. Riprendersi con lo smartphone ha funzionato. “Mortadella, prosciutto cotto, pesto, mozzarella?” si sono aggiunte alla domanda “Con mollica o senza?”.

Cosa si conosce sull’omicidio della madre

Nelle ultime ore il suo nome è stato legato a notizie di cronaca dopo il ritrovamento del corpo senza vita della madre. Si tratta di Rosa Gigante, 72enne aggredita e uccisa in casa sua nel quartiere Pianura di Napoli al termine di quella che si presume una lite. Secondo le indagini delle forze dell’ordine la colpevole potrebbe essere Stefania Russolillo, sua vicina di casa, che avrebbe, probabilmente all’epilogo di un litigio nato per futili motivi (pare per il furto della posta), prima aggredito e poi ucciso l’anziana donna.

