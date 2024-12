Come ottenere i capitali attraverso il crowdfunding: il manuale di Matteo Giuseppe Merlino

Nel mondo esistono tante idee. Alcune sono buone, altre meno buone, altre ancora sono davvero eccezionali. Tuttavia, ogni idea eccezionale vale ben poco se rimane nella mente e nel cuore di chi la possiede. Molte idee hanno cambiato il mondo, e sono proprio le idee, attraverso il loro potere innovativo, che lo cambieranno ancora. Basti pensare all’invenzione del pc o del telefono con un solo tasto di Steve Jobs, oppure alla più recente Intelligenza Artificiale.

Queste rivoluzioni, che hanno segnato grossi cambiamenti nel mondo intero, sono partite da idee che qualcuno ha avuto l’ardire di divulgare. Ogni idea realizzata con successo ha in comune tre aspetti: è utile a tutti, non solo a chi la mette in campo, è stata portata fino in fondo con coraggio e… ha avuto bisogno di soldi per essere realizzata!

Il libro di Matteo Merlino per Mind edizioni

Proprio di questo parla un libro appena pubblicato di Matteo Merlino, “Come ottenere i capitali senza chiederli” (Mind Edizioni): in un periodo storico nel quale è difficile ottenere la fiducia dagli istituti di credito, e in cui ottenere l’attenzione del pubblico è diventata una vera lotta, è bello portare avanti il parallelismo idea-sogno-realizzazione, ma rimane il fatto che servono i soldi per arrivare ai risultati. Ed è sempre più difficile ottenerli.

Il crowdfunding, catalizzatore del cambiamento

Questo manuale è un manifesto per coloro che rifiutano di essere limitati dalla realtà convenzionale e per chi sa, o è curioso di sapere, qual è la realtà per eccellenza di sviluppo delle idee, realtà che mantiene intatti i valori della passione, della condivisione e del gruppo di lavoro. Stiamo parlando del crowdfunding, che non è un semplice strumento finanziario, bensì un catalizzatore del cambiamento.

Siamo nell’era dell’accesso, non più dell’accumulo: l’accesso alle risorse, alla Rete, alle competenze. Il crowdfunding è l’emblema di questa nuova era. Il libro di Merlino è un laboratorio di idee, un seminario interattivo, un corso accelerato verso la realizzazione di progetti attraverso la potenza del crowdfunding.

Attraverso storie reali, frutto di anni di esperienza, il lettore troverà strategie comprovate e consigli pratici, avràtutto ciò che gli serve per lanciare una campagna di crowdfunding vincente. Con un interessante QR-code, che contiene un bonus.

Nel primo capitolo l’autore esplora le possibilità di accesso ai capitali finanziari, con i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna di esse. Nel secondo capitolo spiega perché il crowdfunding è la soluzione migliore tra quelle disponibili. Nel terzo capitolo l’autore racconta chi è e come ha accumulato oltre trent’anni di esperienza e specializzazione nel campo finanziario e nel crowdfunding. Nel quarto capitolo Merlinosvela i 10 passi per creare una campagna di successo. Nell’ultimo capitolo viene mostrato un caso studio realmente esistente, che l’autore ha seguito personalmente, e nel quale è stato applicato il metodo descritto nel quarto capitolo.

Chi è Matteo Giuseppe Merlino

Matteo Giuseppe Merlino è un consulente finanziario, mental coach, facilitatore di successi, testimone e artefice di storie di trasformazione. È cofondatore e coordinatore della Mendel Business School, nuova istituzione dedicata al settore Fintech. In oltre 35 anni di attività ha accompagnato molti imprenditori, artisti, inventori e ha visto il loro percorso fiorire grazie alla sinergia creata con il crowdfunding.

Matteo Giuseppe Merlino, “Come ottenere capitali senza chiederli. I 10 passi per una campagna di crowfounding di successo”, pag 160, Mind Edizioni, € 15,90