Casa & Associati rafforza l’Energy con l’ingresso di Andrea Pellizzari come nuovo socio e con un nuovo dipartimento

Casa & Associati annuncia l’ingresso di Andrea Pellizzari come nuovo socio dello Studio e il contestuale avvio del nuovo Dipartimento dedicato al Diritto dell’Ambiente ed Energia dedicato all’assistenza legale nei settori dell’energia, delle rinnovabili e delle infrastrutture energetiche.

Avvocato cassazionista iscritto all’Ordine di Vicenza, già socio dello Studio Legale Pellizzari, fondato dal padre Avv. Lorenzo Pellizzari nel 1952, Andrea Pellizzari porta in Casa & Associati una consolidata esperienza nella consulenza a imprese in ambito commerciale e societario, con specifica competenza in materia di successioni, passaggi generazionali e divisioni patrimoniali, oltre che in contrattualistica, diritto d’impresa e industriale, marchi e brevetti. Svolge attività di consulenza in materia di internazionalizzazione d’impresa e venture capital.

Oltre ai settori sopra indicati, all’interno dello Studio, l’avv. Andrea Pellizzari lavorerà a stretto contatto con il partner Giovanni Ferasin, che guida il Dipartimento di Diritto Amministrativo di Casa & Associati, sviluppando sinergie operative su temi chiave nel nuovo Dipartimento dedicato al Diritto dell’Ambiente ed Energia. L’apertura del nuovo Dipartimento rappresenta un passo ulteriore nel percorso di crescita e specializzazione dello Studio, in risposta a una domanda di mercato sempre più attenta alle tematiche energetiche, alla transizione ecologica e alla complessità normativa che caratterizza il settore.

Sebastiano (Casa&Associati): “Ambiente e Energia area sempre più centrale per imprese e istituzioni”

“L’ingresso di Andrea Pellizzari e la nascita del Dipartimento dedicato al Diritto dell’Ambiente ed Energia segnano un momento importante per il nostro Studio” racconta Fabio Sebastiano, Managing Partner di Casa & Associati. “E’ un’area strategica, sempre più centrale per imprese e istituzioni, che richiede competenze specialistiche e una visione integrata. Siamo particolarmente felici di poter rafforzare la nostra offerta con un professionista di grande esperienza, in grado di lavorare in forte sinergia con i nostri team.”

Vicentino, Andrea Pellizzari si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano. Nel corso della sua carriera ha maturato un percorso professionale di alto profilo, ricoprendo nel tempo incarichi di rilievo, anche di natura istituzionale, che ne hanno consolidato l’autorevolezza e la riconosciuta competenza nei settori di riferimento.