Assurditè, chi è la cantautrice milanese a Sanremo Giovani 2024: vita privata, carriera, canzoni

Chi è Assurditè, giovane cantautrice milanese in gara a Sanremo Giovani 2024. Artista classe 1999, insegue il sogno di un posto al Festival con il brano Bella storia. Cosa sappiamo sul suo conto?

Nata nel 1999 e cresciuta nell’hinterland di Milano, Assurditè, all’anagrafe Chiara Balzan, ha 24 anni ed è una talentuosa cantautrice in ascesa tra i cantanti in gara per Sanremo Giovani 2024. Studia musica da quando aveva undici anni: ha seguito corsi di tecnica vocale, musical, coro, composizione e piano. Il suo nome d’arte nasce per scherzo, come intercalare nel suo gruppo di amici. Scrive la sua prima canzone all’età di 17 anni, ispirata da una delusione amorosa. “La mia prima canzone? Una canzone d’amore.” -racconta Assurditè in un’intervista a Vanity Fair- “Era dedicata a un ragazzino per cui avevo una cotta non ricambiata. Ovviamente, non gliel’ho mai fatta ascoltare: sarebbe stato un regalo troppo grande per lui. Mi aveva già spezzato il cuore, non potevo mica dedicargli anche una bella canzone”.

Il periodo della quarantena la spinge a scrivere sempre di più: “Mi mettevo al pianoforte e componevo canzoni su canzoni, quando poi mi sono detta: “pubblichiamone qualcuna, facciamo ascoltare qualcosa di bello alle persone in un frangente così difficile””. Proprio nel 2020 la cantautrice lancia i suoi primi brani, Altro da dire e Bacio a distanza. Negli anni successivi Assurditè comincia a farsi conoscere su Spotify e nel 2023 pubblica il suo primo EP, Gipsy chic. Il disco fa buoni numeri sulla piattaforma di streaming, trascinato dai brani Pressione bassa, Vorrei che fosse odio e Figlie della luna.

Assurditè a Sanremo Giovani 2024 con Bella storia

Assurditè è una dei 49 artisti in gara per Sanremo Giovani 2024. La cantautrice milanese porta sul palco l’inedito Bella storia, con il quale spera di coronare il sogno di conquistarsi un posto tra i Big al Festival di Sanremo. “La vera domanda da fare è se Sanremo mi vorrebbe mai.” -spiegava l’artista a Vanity Fair- “Per un’artista indipendente come me, che ha un modo di scrivere molto particolare, è molto difficile arrivare a quel palcoscenico. Però, lo dico: io mi ci vedrei benissimo”. Solo otto dei tantissimi cantanti in gara avranno accesso alla finale di Sanremo Giovani, in programma il 13 dicembre, a cui si aggiungeranno altri quattro cantanti selezionati da Area Sanremo a novembre. I primi tre classificati, potranno portare la propria musica sul palco dell’Ariston.

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Assurditè sono ancora molto limitate. La cantante ha un profilo Instagram con quasi 5mila follower dedicato soprattutto alla sua carriera musicale. Non sembrano esserci indizi sui suoi social circa un suo possibile partner.