Allerta caldo 30 luglio, temperature in aumento: bollino arancione in 10 città

Dopo un breve periodo di sollievo, le temperature tornano ad aumentare. A partire da domenica 30 luglio si torna a parlare di allerta caldo. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, si arriverà a temperature da bollino arancione in dieci città, quasi tutte del Centro-Sud: si parla di Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma. Con il bollettino arancione si segnalano “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”. Le temperature massime percepite arriveranno a 38 gradi a Bologna e Catania, a 37 a Bari e Cagliari, e a 36 a Palermo e Roma.

In altre undici città sono previste condizioni meteorologiche da bollino giallo, ovvero un livello di pre-allerta per possibili ondate di calore nei prossimi giorni. Si raccomanda cautela ad Ancona, Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Verona e Viterbo.

Il meteo per i primi di Agosto: maltempo al Nord e lievi rialzi al Sud

Secondo i dati raccolti dal Centro Meteo Italiano, i primi di agosto saranno caratterizzati da possibile maltempo e lievi rialzi di temperatura. Nella prossima settimana sono previsti temporali sparsi nelle regioni del Nord, sulle Alpi e sulle pianure, che porteranno ad un calo delle temperature. Discorso diverso al Sud, dove si prevede un clima più asciutto ed un lieve rialzo, in genere senza caldo eccessivo.