Carolina Kostner, originaria di Bolzano come Alex Schwazer, è una pattinatrice di ghiaccio italiana. È stata per un periodo fidanzata del marciatore.

Alex Schwazer, chi è l’ex fidanzata Carolina Kostner

Carolina Kostner è stata fidanzata di Alex Schwazer per un lungo periodo, precisamente dal 2008 al 2012. Della loro storia si è ritornati a parlare su Netflix nella docuserie.

Una storia d’amore tra passione e ostacoli

Carolina Kostner e Alex Schwazer, rispettivamente classe 1987 e 1984, si conoscono nell’aprile del 2008, grazie ad un incontro avvenuto per caso a Torino. Dopo essersi scambiati alcuni messaggi, inizia la vera e propria storia d’amore che avrà un brusco stop nel 2012. In quell’anno infatti, in prossimità dei giochi olimpici di Londra, il campione risultò positivo al test antidoping. In quell’occasione l’atleta chiese alla sua compagna di mentire per lui, quel fatidico 30 luglio 2012, quando fu trovato positivo all’Epo. La Kostner, non si tirò indietro, ma nel corso degli anni in cui è stata più volte interrogata ha sempre ribadito di non essere a conoscenza del fatto che il fidanzato usasse sostanze dopanti. La campionessa, però, si è sempre assunta le sue responsabilità dichiarando di aver mentito su richiesta di Schwazer. Un gesto che, però, le è costato la squalifica inizialmente per due anni e tre mesi dalle competizioni sportive, in seguito abbassato ad un anno e quattro mesi.

La rottura tra i due

I due si sono lasciati anche a seguito di questo episodio. In una intervista a “Le invasioni barbariche”, Carolina aveva rimarcato di essere all’oscuro di tutto: “Sono stata con Alex sei anni e non avrei mai immaginato che si dopasse. Se me l’avesse detto, avrebbe perso tutta la mia stima”.

L’infortunio e l’ipotesi ritiro

Carolina Kostner ancora oggi non parla di ritiro: a settembre 2018, a causa di una tendinite al quadricipite femorale della coscia sinistra ha rinunciato agli Europei di Minsk e ai Campionati Mondiali di Saitama. Ha saltato quindi tutta la stagione 2019, decidendo di operarsi all’anca a gennaio 2020, per risolvere definitivamente il problema. Ha così perso anche la stagione 2020-2021, con lo scoppio della pandemia a rallentare la sua riabilitazione post operatoria.

I miglioramenti non sono stati però abbastanza rapidi da permetterle di partecipare alle Olimpiadi di Pechino 2022. L’atleta non esclude però che possa tornare a gareggiare.